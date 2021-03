Hannover/Barsinghausen/Coin

55 Schnellschusswaffen, neun weitere halbautomatische Waffen, rund 1570 Stück Munition und 26 explosive Patronen: Diesen Fund hatten Polizeibeamte am 23. Oktober 2019 bei einer Durchsuchung auf einem Grundstück in Kirchdorf bei Barsinghausen gemacht. Allerdings fehlte von der Besitzerin jede Spur. Erst am 27. September vergangenen Jahres wurde Eveline W. am Hamburger Flughafen gefasst.

Seit Dienstag, 23. März, muss sich die 62-Jährige unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und gewerbsmäßigen Waffenhandels ohne Erlaubnis vor der Strafkammer 18 am Landgericht Hannover verantworten – mal wieder.

Lesen Sie auch Hannover: Polizei findet Waffenarsenal in Spanien - Mann aus Barsinghausen verdächtig

Drittes Verfahren wegen Waffenhandel

Denn es ist bereits das dritte Mal, dass sich die ausgebildete Friseurin wegen der genannten Vergehen vor Gericht verantworten muss. Schon 1999 und 2004 wurden sie und ihr Mann Winfried (70) zu Geld- und Freiheitsstrafen verurteilt. Zum Prozessauftakt schwieg die Angeklagte. Während Eveline W. nun in Hildesheim in Untersuchungshaft sitzt, wartet ihr Mann in Andalusien auf ein gesondertes Verfahren. Er war Ende vergangenen Jahres von den spanischen Behörden festgenommen worden.

Das Paar war 2013 ausgewandert – und Winfried in der Kleinstadt Coin in den illegalen Waffenhandel im großen Stil eingestiegen. Seine Geschäftspartner vor Ort lassen sich gelinde gesagt als fragwürdig bezeichnen. Mit einem Briten und dem Neonazi Tilo K. aus Hessen sollen sie Waffen an spanische Drogengangs verkauft haben. Winfried, ein gelernter Maschinenbautechniker, soll dabei die Aufgabe des „Handwerkers“ übernommen haben. Er soll Gewehre aus der ehemaligen jugoslawischen Volksarmee aufgearbeitet und einsatzfähig gemacht haben. Ob auch Eveline an diesen Geschäften beteiligt war, muss sich zeigen.

Ein Blick in das „Nazi-Museum“ in Spanien. Quelle: Guardia Civil

Waffen und ein „Nazi-Museum“

Als die spanischen Ermittler das Versteck im Dezember hochnahmen, fanden sie 121 Pistolen, 22 Sturmgewehre, acht Maschinenpistolen, 9976 Schuss Munition unterschiedlicher Kaliber, acht Schalldämpfer, 273 Magazine und sogar eine Granate mit eineinhalb Kilogramm Sprengstoff. Zudem fand die Guardia Civil NS-Devotionalien und Hitler-Porträts. Die Ermittler nannten es ein „Nazi-Museum“.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob und wie die Waffenlager in Coin und Kirchdorf zusammenhängen, ist unklar. Fest steht: Einsicht scheint das betagte Paar zu keiner Zeit erlangt zu haben. Bis 2001 hatte Eveline W. ein Waffengeschäft in Celle betrieben. Ihrem Mann gehörte die Waffenreparatur Fire Point in Barsinghausen. Das Verfahren gegen seine Frau am Landgericht wird am 12. April fortgesetzt.

Von Manuel Behrens