Kirchdorf

Am Schulzentrum Am Spalterhals haben nach einem schweren Wasserschaden im September des vergangenen Jahres während der Weihnachtsferien nun die Sanierungsarbeiten begonnen. Nach Schätzung der Schulleitung werden diese bis Ende des zweiten Schulhalbjahres andauern. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasiums (HAG) werden weiterhin auf feste Klassenräume verzichten müssen.

Während des letzten Septemberwochenendes 2021 hatten sich aus einem aufgedrehten Wasserhahn in einem Sanitärraum des sogenannten A-Turms schätzungsweise 70.000 Liter Wasser in das erste Obergeschoss und die darunter liegenden Stockwerke ergossen. Die Wassermassen hatten zehn Klassenräume des HAG sowie den Freizeitbereich der Lisa-Tetzner-Oberschule (LTS) im Keller beschädigt. Bis heute stehen die betroffenen Räume nicht mehr für den Unterricht zur Verfügung. In der Folge wurden einige Jahrgänge tageweise in Distanz unterrichtet, später alle Klassen des zehnten Jahrgangs zu Wanderklassen. Die zehnten Klassen mussten ihren angestammten Raum verlassen und wechselten stundenweise in ungenutzten Räume.

Bautrockner laufen Tag und Nacht, sie ziehen die Feuchtigkeit aus Wänden und Böden. Teilweise wurden Zwischenwände entfernt. Quelle: Jennifer Krebs

Trocknergeräte im Erdgeschoss laufen Tag und Nacht

Kurz vor Beginn der Weihnachtsferien sei die Schule über den Beginn der Sanierungsarbeiten informiert worden, berichtet HAG-Leiterin Silvia Bethe. „Wir sind froh, dass die Baufirma bereits die Ferien genutzt hat, die Arbeiten sind wirklich stark lärmbelastend“, sagt sie. Unterricht wäre so nicht möglich gewesen. Im Erdgeschoss seien mittlerweile sämtliche vom Wasserschaden betroffenen, feuchten Stellen in Fußböden, Decken und Wänden freigelegt worden. Nun sollten Trocknergeräte, die Tag und Nacht liefen, die Feuchtigkeit herausziehen. „Es wurden Decken- und Wandverkleidungen runtergenommen, Zwischendecken freigelegt und der Fußboden aufgenommen. So konnte genau lokalisiert werden, wo die Feuchtigkeit steckt“, erklärt Bethe. Das Erdgeschoss sei derzeit komplett gesperrt. Die Baustelle dürfe nur mit Schutzkleidung betreten werden. „Einige Zwischenwände mussten entfernt werden – sie waren von Schimmel befallen“, berichtet Hausmeister Andreas Bach.

Keine Belastung der Raumluft im Obergeschoss

Mittlerweile würden die Arbeiten auch im Keller des A-Turms fortgesetzt, wo sich der Freizeitbereich der LTS befindet. „Dort wird gerade der alte Estrich entfernt, was ziemlich laut ist“, sagt Bethe. Der Plan sei es, zunächst das Erdgeschoss und den Keller zu sanieren und erst, wenn diese Maßnahmen abgeschlossen sind, die Arbeiten im ersten Obergeschoss fortzuführen. „Wir können nicht ad hoc auf acht oder mehr Räume verzichten. Dann hätten wir uns um Schulcontainer bemühen müssen“, erklärt die Schulleiterin. Bei der gewählten Vorgehensweise verzichte das HAG auf vier Unterrichtsräume im Erdgeschoss, die sechs Räume im ersten Obergeschoss seien aktuell trotz der Wasserschäden nutzbar. „Dort besteht keine Belastung der Raumluft“, versichert Bethe.

Der Bauschutt füllt mittlerweile mehrere Container. Quelle: Jennifer Krebs

Bis zum Stundenplanwechsel mit Beginn des zweiten Halbjahres werden die zehnten Klassen des HAG Wanderklassen bleiben. Danach sollen sie wieder einen festen Raum beziehen, und andere Jahrgänge werden dann zwischen den verschiedenen Unterrichtsräumen hin- und herwechseln. Von diesem Prozedere verschont bleiben sollen weiterhin die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Jahrgänge, die derzeit im B-Trakt des Schulzentrums untergebracht sind.

In den Räumen des A-Turms des Schulzentrums stand das Wasser mehrere Zentimeter hoch. Quelle: Stadt Barsinghausen

Wann die Sanierungsarbeiten vollständig abgeschlossen sind, könne sie noch nicht sagen, erklärte Bethe. „Ich rechne aber damit, dass wir bis zum Beginn der Sommerferien damit beschäftigt sein werden.“

Von Mirko Haendel