Frielingen/Auf der Horst

Jetzt ist es amtlich: Der Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) zieht um. 2024 soll der Standort Auf der Horst aufgegeben werden und das neue Domizil im Osten der Ortschaft Frielingen bezogen werden. Auf den Wasserpreis wird sich der Umzug, wie von Kritikern vor allem aus Neustadt befürchtet, auch auswirken. Aber nur um wenige Cent, beschwichtigt der Wasserverband.

Etwas in die Jahre gekommen ist das Gebäudeensemble an der Gehrbreite im Stadtteil Auf der Horst bereits. Lagerhalle und vor allem die Umkleiden der Monteure haben deutlichen Sanierungsbedarf. Der Umzug hat aber weniger etwas mit dem baulichen Zustand des Standorts zu tun – sondern mit dem Ausbau au der Stadtbahnlinie, deren Gleise vom Planetencenter in gerader Linie nach Norden, am Lidl vorbei und über die A2 Richtung Rathaus führen sollen.

Durch diese Gasse: Die Stadtbahntrasse führt rechts am Lidl vorbei Richtung Norden. Rechts im Hintergrund sind Gebäudes des Wasserverbands zu sehen. Quelle: Simon Polreich

„Wir müssen wesentliche Teile unseres Geländes abgeben“

Dabei schneiden sie auch das Grundstück des Wasserverbandes. „Wir müssten wesentliche Teile unseres Geländes abgeben“, sagt Geschäftsführer Stephan Schumüller. Daher habe man sich schon vor einiger Zeit auf die Suche nach Alternativen begeben. Ein Grundstück an der Europa-Allee wollte die Stadt als Filetstück ungern hergeben, auch eine Möglichkeit am Koppelknechtsdamm zerschlug sich. „Es war recht schnell klar, wir haben im Stadtgebiet keine Alternative“, fasst Verbandsvorsteher Wilfried Aick zusammen.

Von einem Eigentümer aus Frielingen sei man angesprochen worden, er hätte ein bereits erschlossenes Grundstück zwischen dem Restaurant Mykonos und der B6 am Schafbrink, so Aick. „Es liegt fast noch besser an unseren Kunden, als hier.“ Bekanntlich beliefert der Wasserverband neben Garbsen auch große Teile des Neustädter Umlandes, allerdings nicht das Stadtgebiet, das von den Stadtwerken Neustadt sein Wasser bekommt.

Rot markiert: Der künftige Standort des Wasserverbands Garbsen-Neustadt in Frielingen. Quelle: Google maps

Da aber der Wasserpreis der Stadtwerke seit Jahren günstiger als im Umland ist, wurde die Kritik aus der Neustädter Politik zuletzt wieder laut. Aktuell liegt Neustadt mit 1,53 Euro pro Kubikmeter (brutto) ein ganzes Stück unter dem Garbsener Preis mit 1,83 Euro. Amüsiert war man deshalb auch nicht von den Umzugsplänen und befürchtete, dass der Verband ein teures Darlehen aufnehmen müsse und dass der Wasserpreis erneut steige. Die Diskussion um eine Trennung vom Wasserverband ist lauter denn je, ein Gutachten soll die Möglichkeit des Abschieds prüfen.

Wasser wird für Kunden teurer

Und die Befürchtungen bewahrheiten sich – zumindest zum Teil. Ein Darlehen für den rund 8 Millionen Euro teuren Neubau ist notwendig. Einen Teil der Kosten von Grundstück und Bau in Frielingen finanziert man jedoch mit dem Verkauf des alten Grundstücks in Garbsen. Der Verkaufsvertrag ist sogar bereits unterschrieben – und zwar mit dem direkten Nachbarn Lidl. Der Discounter will sich auf der Horst ausbreiten und Platz für die Stadtbahn machen, den Markt etwas nach hinten versetzen.

Dafür müssen die Halle des Wasserverbands und weitere Gebäude weichen. Allerdings nicht die Pumpstation und der große Wasserspeicher mit 5000 Kubikmeter Volumen direkt neben der A2. Diese umzusetzen wäre für den Verband zu aufwendig. „Eine Zuwegung werden wir also trotzdem behalten“, erklärt Geschäftsführer Schumüller.

Einige Gebäude – wie etwa die Pumpstation – will der Wasserverband auf dem Gelände belassen. Quelle: Simon Polreich

Obwohl durch den Verkauf nur rund die Hälfte der Umzugs- und Baukosten finanziell abgedeckt ist, sei das Angebot wirtschaftlich, betont auch Vorstand Aick. 3 Cent pro Kubikmeter mehr müssten die Kunden bezahlen.

Leitungen werden vorerst nicht saniert

Andererseits werde man die Erneuerung des Wassernetzes – die Hälfte der Leitungen sind über 50 Jahre alt und langsam fällig – wohl aussetzen müssen, um die Kosten abzufedern. Eine langfristige Preissteigerung von 1,80 auf 2 Euro sei zudem auch angesichts der Inflationsrate sehr realistisch. „Damit sind wir aber immer noch günstiger, als das Wasser in großen Teilen Deutschlands“, so Schumüller.

Die Ausschreibung für den Neubau soll im Frühjahr 2022 erfolgen, Baubeginn noch im selben Jahr. Der Umzug 2024 sei realistisch, so Schumüller. „Wir wollen raus sein, bis die Stadtbahn hier gebaut wird“, sagt er. Und das soll – Stand jetzt – 2025 sein.

