Wegen Corona: AfD-Abend mit Björn Höcke in Barsinghausen fällt aus

Barsinghausen

Der geplante Niedersachsen-Abend einiger AfD-Mitglieder in Barsinghausen, zu dem auch der rechtsextreme Björn Höcke eingeladen war, muss ausfallen. Der Grund: das Coronavirus, weshalb generell öffentliche Veranstaltungen und private Versammlungen bis auf Weiteres nicht stattfinden dürfen. Ursprünglich sollte das Amtsgericht Wennigsen an diesem Donnerstag entscheiden, ob der AfD-Abend Mitte April im Zechensaal Barsinghausen abgehalten werden sollte. Die Betreiber hatten den Mietvertrag zuvor einseitig gekündigt.

Angesichts der geänderten Lage verkündete der Direktor des Amtsgerichts Wennigsen, Michael Gerdes, am Mittwoch die Aufhebung des geplanten Gerichtstermins. Die Entscheidung fiel „im Hinblick auf das Versammlungsverbot der niedersächsischen Landesregierung“, das am Montag beschlossen wurde. Bis mindestens zum 18. April sind damit sämtliche öffentlichen Veranstaltungen und privaten Versammlungen untersagt – und damit ist auch der Niedersachsen-Abend am 15. April in Barsinghausen laut Gerdes „nicht mehr durchführbar“.

Zwei Landtagsabgeordnete organisierten den Abend

Der niedersächsische AfD-Landtagsabgeordnete Peer Lilienthal organisierte den Abend mit seinem Landtagskollegen Stephan Bothe auf eigene Rechnung. Sie waren es auch, die den umstrittenen, AfD-Fraktionschef des thüringischen Landtags, Björn Höcke, als Redner eingeladen hatten. Weil dieser Umstand seitens der Mieter verschwiegen worden sein soll, kündigten die Zechensaal-Betreiber die Buchung Ende Februar einseitig. Lilienthal wiederum bestand auf den Vertrag und wollte den Niedersachsen-Abend mit einem Eilverfahren gerichtlich durchsetzen.

