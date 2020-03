Barsinghausen

„Wir wollen keine Panik verbreiten und auch nicht in Hysterie verfallen, ganz im Gegenteil“, schreibt der Sportring Barsinghausen in einer Erklärung, in der er die Absage der für Freitag und Sonnabend geplanten Sportlehrung mitteilt. Man wolle vermeiden, dass durch die Ansammlung von jeweils rund 200 Menschen jeden Alters an beiden Tagen eine möglicherweise nicht kontrollierbare Gefahr für die Bevölkerung in Barsinghausen ausgehe. „Nicht mehr und nicht weniger.“

Sportring wägt Pros und Contras ab

Die Entscheidung hat sich der Sportring nicht leicht gemacht. In den vergangenen Tagen hatten die Vorstandsmitglieder wiederholt alle Vorteile und Nachteile abgewägt und sich dabei eng mit der Madsack Mediengruppe, die das Event begleitet, abgestimmt. Zu dem Schluss, die Veranstaltung zu verschieben, sei man mehrheitlich gekommen, „wohl wissend, dass es auch Argumente gibt, die Veranstaltung durchzuführen“, heißt es weiter. Als Veranstalter könne man aber das Risiko nicht übernehmen, dass durch die Sportlehrung unter Umständen ein Virus innerhalb von Schulen und Institutionen in der Stadt verbreitet würde.

Generell ist der Sportring der Auffassung, dass Veranstaltungen ab einer bestimmten Größenordnung vorerst nicht stattfinden sollten. Dabei haben die Verantwortlichen auch einen Blick auf andere Städte und Landkreise geworfen, um zu erfahren, wie die aktuelle Situation dort gehandhabt wird. Neben Sportlerehrungen, die ebenfalls abgesagt wurden, sei beispielsweise die Zahl der Zuschauer bei Kulturaufführungen auf 50 Personen begrenzt worden.

Nur 100 Anmeldungen für Ehrung am Sonnabend

Dass der Sportring mit seiner Entscheidung offenbar auch vor Ort nicht allein ist, zeigen die Rückmeldungen der eingeladenen Gäste. Für den Freitag gab es bislang rund 150 Anmeldungen, für den Sonnabend sogar nur etwa 100. „Das zeigt, dass die Menschen in diesen Tagen besonders vorsichtig sind“, sagt der Sportringvorsitzende Berthold Kuban. Dieselbe Beobachtung mache er auch auf den Sportplätzen: Selbst zu Finalspielen einiger Sportarten kämen zur Zeit nicht alle Spieler, besonders im Bereich der Kinder und Jugendlichen. „Die Ehrungen der Sportler vor einem halb besetzten Zechensaal vorzunehmen, wäre sehr schade für alle Beteiligten“, so Kuban.

Ersatzlos entfallen soll die Sportlerehrung, die seit einigen Jahren nach dem Stadtfest und dem Oktoberfest die drittgrößte bedeutende Veranstaltung in der Stadt ist, aber nicht. „Wir versuchen kurzfristig einen Ersatztermin für Mai/Juni 2020 zu organisieren, da wir die Sportlerehrung in jedem Fall durchführen wollen“, schreibt der Sportring. Man hoffe darauf, dass sich die Lage bis dahin beruhigt habe.

Von Sarah Istrefaj