Wennigsen/Barsinghausen

Bahnreisende müssen sich darauf einstellen, dass ihre Fahrt zwischen Haste und Wennigsen an einigen Tagen deutlich länger dauern wird als sonst. Die S1 und die S2 fallen an mehreren Tagen auf dieser Strecke aus. Grund sind Gleisarbeiten in Egestorf.

Die S-Bahnen der Linien S1 ( Minden – Haste) und S2 ( Haste – Nienburg) fahren von Freitag, 18. Oktober, 19 Uhr bis Montag, 21. Oktober, 1.15 Uhr nicht zwischen Haste und Wennigsen. Auch von Freitag, 25. Oktober, 19 Uhr bis Montag, 28. Oktober, 2.45 Uhr wird es zwischen Haste, Bad Nenndorf und Wennigsen lediglich einen Schienenersatzverkehr geben.

Fahrgäste müssen in dieser Zeit auf Busse umsteigen, die zwischen Haste und Bad Nenndorf/ Wennigsen sowie von Bad Nenndorf bis Wennigsen verkehren. Allerdings fahren die Busse – je nach Uhrzeit – zwischen einer halben Stunde und einer Stunde früher ab. Die Bahnen nach Hannover fahren ab Wennigsen planmäßig. In der Gegenrichtung erreichen die Busse Haste auch bis zu einer Stunde später als gewohnt.

Zudem weist die Bahn darauf hin, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Auch ist die Beförderung von mobilitätseingeschränkten Personen sowie Kinderwagen und Fahrrädern in den Bussen nur in begrenztem Umfang möglich.

Grund für die Zugausfälle sind Weichen- und Gleisarbeiten zwischen Egestorf und Barsinghausen.

Von Lisa Malecha