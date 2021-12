Barsinghausen

Die erste Runde der großen Weihnachtsverlosung des Stadtmarketingvereins „Unser Barsinghausen“ ist vorbei. Die Tombola verlief unter Corona-Bedingungen: Die Mitglieder haben am Sonnabend am Thie von den teilnehmenden Personen die Lose für die große Weihnachtsverlosung entgegengenommen. Anschließend ermittelten sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Gewinnernummern. Hier die Auflistung der Nummern und der dazugehörigen Gewinne.

Das sind die Gewinnnummern:

Nummer 10936 gewinnt eine Wanduhr und Theaterkarten, Preisgeber sind das Autohaus Senne und Calenberger Cultour & Co.

Nummer 08809 gewinnt einen 50-Euro-Einkaufsgutschein von der Stadtsparkasse Barsinghausen. Nummer 06061 gewinnt einen 50-Euro-Einkaufsgutschein von Gödeke Optik. Nummer 09170 gewinnt einen 50-Euro-Einkaufsgutschein von Juwelier Speckmann. Nummer 04884 gewinnt einen 50-Euro-Einkaufsgutschein von der Hannoverschen Volksbank.

Nummer 07524 gewinnt ein Gutscheinpaket von der Bäckerei Hünerberg, Bike2Care und dem Reisebüro Goltermann. Nummer 05098 gewinnt ein Gutscheinpaket und Theaterkarten von der Bäckerei Hünerberg, Calenberger Cultour & Co. und dem Reisebüro Goltermann. Nummer 02702 gewinnt einen Gutschein und ein Geschenk von der Druckerei Weinaug und der Sonnenapotheke. Nummer 08805 gewinnt ein Gutscheinpaket von der Bäckerei Hünerberg, der Glück Auf-Apotheke und dem Bücherhaus am Thie. Nummer 04580 gewinnt ein Gutscheinpaket von der Bäckerei Hünerberg, der Glück Auf-Apotheke und dem Bücherhaus am Thie.

Nummer 08836 gewinnt ein Smartphone Xiaomi Redmi 10 5G von Vodafone.

Die Nummern 05064, 02852 und 09479 gewinnen jeweils einen Gutschein für das Restaurant Müller von Unser Barsinghausen e.V..

Die Nummern 09058 und 09860 gewinnen jeweils einen Gutschein für das Restaurant Stiller von Unser Barsinghausen e.V..

Die Nummern 03158, 01533, 11305, 04434 und 10669 gewinnen jeweils einen Gutschein für das Sporthotel Fuchsbachtal von Unser Barsinghausen e.V..

Am 18. Dezember geht es weiter

Die Gewinne können ab Montag, Dezember, im Bücherhaus am Thie gegen Vorlage der 2. Abschnitts des Loses abgeholt werden. Alle Lose, die am vergangenen Sonnabend in die Losbox gesteckt wurden, aber nicht gewonnen haben, nehmen automatisch am zweiten Verlostermin am 18. Dezember teil.

Dieser wird aller Voraussicht nach auf identische Art und Weise durchgeführt. Losbesitzer können dann erneut in der Zeit von 13 bis 15 Uhr den einen Teil ihres Loses in eine am Thie aufgestellte Losbox stecken. Anschließend werden die Gewinnerlose von einer Jury in kleiner Runde gezogen und in der HAZ und NP veröffentlicht.

Von Mirko Haendel