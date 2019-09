Wennigsen

Ein kleiner Clown eröffnet beim Kulturkreis Kloster Wennigsen am Freitag, 13. September, die neue Saison. „Die verlorene Melodie“ ist eine musikalische Geschichte für Kinder und Erwachsene. Mit dabei: drei junge Harfenisten aus der Harfenschule Bredenbeck, Lea und Luna Rauf sowie Joas van Cattenburg. Die musikalische Leitung hat Elke Weiß, Erzählerin ist Christa Grünreich. Domenico, der kleine Clown, wird von Greta Heddemann gespielt.

Domenico, der kleine Clown

Domenico, der kleine Clown, liebt sein Leben in einem kleinen Zirkus. Jeden Abend nach der Vorstellung summt er seine eigene Melodie, die aus seinem Inneren zu kommen scheint, vor sich hin und betrachtet glücklich die Sterne.

Doch eines Tages passiert es, Domenico fällt sie einfach nicht mehr ein. Sie ist verschwunden. Er ist so traurig darüber, dass er aufbricht, um seine Melodie zu suchen und alle fragt, die er unterwegs trifft. Da ist zum Beispiel der Wind, hat er sie weggetragen? Oder das Mädchen, es hopst so fröhlich über die Wiese, es hat sie vielleicht gehört oder gar gesehen? Und der düstere Wald, sollte er die Melodie behalten haben?

Ein zauberhaftes Märchen

„Die verlorene Melodie“ ist ein zauberhaftes musikalisches Märchen. Vormittags wird die Geschichte für geladene Schulen aufgeführt. „Es kommen vier Klassen der Regenbogenschule Weetzen, zwei Klassen aus Bredenbeck und zwei Klassen aus Wettbergen“, sagt Christa Grünreich vom Kulturkreis-Vorstand. Um 16.30 Uhr gibt es dann eine öffentliche Vorstellung im Klostersaal. Die spannende musikalische Reise dauert etwa eine Stunde. Geeignet ist die Erzählung für Kinder ab vier Jahren.

Der Eintritt kostet 10 Euro, Kinder zahlen 5 Euro. Das Konzert wird von der Klosterkammer Hannover gefördert.

Hier gibt’s Karten

Karten gibt es online oder bei den Vorverkaufsstellen im Reisebüro Cruising in Wennigsen, Telefon (05103) 700560, in der Buchhandlung Lesezeichen in Gehrden, Telefon (05108) 1298, und beim Buchfink in Ronnenberg, Telefon (05109) 516850.

