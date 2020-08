Viele Wennigser lehnen den Standort Degersen als Vorranggebiet für Windenergie ab. Am Deister war es vor allem der Protest der Anwohner, der den Ausschlag dafür gab, dass die Kommunen gegen das alte Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) klagten. Die Ortsversammlungen zu den Windparkplänen waren gut besucht, Hunderte Unterschriften gegen das Projekt wurden gesammelt. Die fünf Anlagen, die der Bremer Windparkbetreiber WPD zwischen Degersen, Egestorf und Redderse plant, sollen 241 Meter hoch sein. Zu groß, zu nah an den Wohngebieten und ein zu heftiger Einschnitt in die Landschaft finden Anwohner, Gemeindeverwaltung und Ratsmehrheit. Sie hielten das alte RROP deshalb für fehlerhaft. Um es überprüfen zu lassen, strengte Wennigsen ein sogenanntes Normenkontrollverfahren an. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg gab der Kommune recht und kippte im März vergangenen Jahres das alte Windkraftkonzept. Die Region ist nun gefordert, das Kapitel Windenergie neu zu planen. Die neue 5. Änderung des RROP hat die Region kürzlich öffentlich ausgelegt.