Wennigsen

Für die Wennigser Künstlerin Christine Wartenberg ist es ein Heimspiel: Im Amtsgericht an der Hülsebrinkstraße stellt die Malerin 52 ihrer Bilder in Aquarell-, Acryl- und Mischtechnik zum Thema Farbvergnügen aus.

Wartenberg arbeitet seit etlichen Jahren in Wennigsen und hat ihre Bilder bereits in vielen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen in ihrer Heimatkommune und andernorts in der Region Hannover gezeigt. „Gegenständlich und abstrakt – das ist kein Gegensatz für mich“, sagt die Künstlerin. „Strukturen und Farbharmonien prägen meine Arbeiten.“

Marmormehl und Schlick aus dem Watt

Farbe, Formen, Linien – das sind Themen, die das kreative Schaffen der Malerin vorrangig beeinflussen. „Durch das Experimentieren entstehen figurative, landschaftliche und auch ungegenständliche Bilder“, erläutert Wartenberg. Das freie Arbeiten habe inzwischen eine größere Bedeutung erlangt. Aktuell arbeite sie viel mit Strukturen, sagt die Malerin. So verwendet sie etwa klassische Strukturpasten, Marmormehl, aber auch Haftgips und Schlick aus dem Wattenmeer. „Die angewendeten Techniken variieren und sind abhängig von der Bildidee“, sagt sie.

Ihr handwerkliches Rüstzeug hat Christine Wartenberg in vielen Kursen und Workshops erworben, unter anderem bei Anne Brömme, Claudia Kassner, Claudia von Rohr und Anna Eisermann. „Auch meine aktive Mitgliedschaft im Lions Malstudio Hannover bringt viele Impulse“, betont Wartenberg.

Die Ausstellung der Künstlerin ist bis Januar 2020 im Wennigser Amtsgerichtsgebäude zu sehen. Die Ausstellung kann werktags jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr besichtigt werden.

Von Andreas Kannegießer