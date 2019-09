Bredenbeck

„Greatest Showman“ ist in der Tat eine großartige Show. Mit spektakulären Bildern, eingehenden Songs und packenden Choreographien, bei denen auch Laken auf der Wäscheleine oder gar Elefanten in der Manege im Takt mittanzen. Die Computeranimation macht’s möglich.

Mit „The Greatest Showman“ feiert das Dorfkino Bredenbeck am Freitag, 13.September, seine Premiere im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Bredenbeck. In der Hauptrolle: ein singender Hugh Jackman, der in dem mitreißenden Biopic-Musical den visionären Impresario P. T. Barnum spielt – den Mann, der ein Niemand war, bis er das Showbiz in die Welt brachte. Die Songs stammen von den Oscar-Preisträgern Benji Pasek und Justin Paul (La la Land).

Der amerikanische Freak-Traum

Barnum ( Hugh Jackmann), Sohn eines kleinen Schneiderleins, verliebt sich schon als Kind in die Tochter eines Reichen. Und auch wenn Charity ( Michelle Williams) ihn zurück liebt und dabei auf allen sozialen Unterschied pfeift, will er ihr genau das Leben mit dem Luxus bieten, das sie gewohnt war. Es reicht erst mal nur zu einer Bürotätigkeit und einer ärmlichen Behausung. Aber ein einfacher Kameraschwenk von seinem tristen Bürohaus zu einem Friedhof daneben reicht, um zu wissen: Das kann es für diesen Mann nicht gewesen sein.

Er will den Leuten, einfachen Leuten wie er selbst, Unterhaltung bieten. Mietet sich ein Museum mitten in der Stadt und stellt dort allerlei Kuriositäten und Wachsfiguren aus. Der Erfolg lässt sehr auf sich warten. Bis seine Töchter meinen, es gebe da zu viel Totes, es bräuchte etwas Lebendiges. Da fällt der Groschen. Barnum sucht landesweit nach Menschen, die nicht der Norm entsprechen und als Freaks verspottet werden: Zwerge, Riesen, bärtige Frauen, siamesische Zwillinge, Albinos. Und gründet mit ihnen eine Sensationen-Show.

Karten im Vorverkauf

Die Kinovorstellung am 13. September im Dorfgemeinschaftshaus in Bredenbeck beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Platzzahl begrenzt ist.

Der Eintritt kostet 6 Euro. Karten sind erhältlich an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei Rehburg Presse, Schreibwaren und mehr in Bredenbeck sowie im Papier-Lädchen und im Reisebüro Cruising in Wennigsen.

Von Jennifer Krebs