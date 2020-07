Wennigsen/Gehrden/Egestorf

Der modernen Technik sei Dank: Wenn Homeoffice und Homeschooling funktionieren, dann wird es wohl auch für die Kirche möglich sein, Kindern und Jugendlichen ein Ferienprogramm anzubieten, das den Corona-Regeln gerecht wird. Das haben sich vor einigen Wochen auch die beiden Diakone Martin Wulf-Wagner und Katrin Wolter gesagt und eine völlig neuartige Form von Ferienfreizeit entwickelt: Anstatt des abgesagten Jugendcamps in Uslar erleben derzeit rund 22 Kinder ein coronataugliches Programm: mit Videobotschaften, Herausforderungen im häuslichen Umfeld, aber auch spannenden Aktionen in Kleingruppen an verschiedenen Standorten.

Videostream informiert über Tagesprogramm

„Weil sich die Corona-Regeln stetig verändert haben, mussten wir das Programm Schritt für Schritt entwickeln“, beschreibt Wulf-Wagner die besondere Herausforderung. Was aus den wochenlangen Plänen geworden ist, lässt sich in dieser Woche unter anderem im Gemeindehaus Wennigsen sowie dem benachbarten Kinder- und Jugendhaus Meriba der evangelischen Marien-Petri-Gemeinde beobachten. Dort produzieren die Diakone in einem extra eingerichteten Mini-Studio gemeinsam mit einem Teil der insgesamt 29 an der Freizeit beteiligten Jugendgruppenleitern – den sogenannten Teamern – eine tägliche Morgenshow. „Die Videoaufzeichnung mit Informationen zum Tagesprogramm wird von den Kindern an jedem Morgen von zu Hause aus über einen Link auf einem privaten Youtube-Kanal abgerufen“, sagt Wagner.

Anzeige

Die Diakone Martin Wulf-Wagner (Zweiter von links) und Nadine Wolter (rechts) produzieren im Meriba gemeinsam mit Teamern die tägliche Morgen-Show, in der die Kinder per Video-Stream einen Tagesüberblick erhalten. Quelle: Ingo Rodriguez

Weitere HAZ+ Artikel

Digitale Unterhaltung ist für die 22 Kinder der Ferienfreizeit aber auch an jedem Abend angesagt. Gedreht wird in den beiden Gemeindehäusern an zwei Produktionstagen auch ein Theaterstück mit insgesamt acht Folgen – eine für jeden Abend, mit zahlreichen Teamern in den Hauptrollen. Damit kommt Wulf-Wager auch schon zum Thema des Programms: Unter dem Motto „Der Schatz der Azteken“ steht nicht nur das Theaterstück mit wichtigen Erkenntnissen über die Begegnung von Kulturen. Auch die Open-Air- und Hausaktionen beschäftigen sich mit Schwerpunkten rund um die historische mexikanische Kultur. „Begonnen haben wir am zweiten Tag mit einer Schatzsuche im Deister“, erzählt Diakonin Wolter. Aber auch für die Outdoor-Aktion galten strenge Corona-Auflagen. „Deshalb haben sich die insgesamt vier Kleingruppen mit jeweils sechs Kindern und drei Teamern nacheinander am Bahnhof in Egestorf getroffen und sind losmarschiert“, sagt Wolter.

Kinder kochen zu Hause mexikanisch

Im Programm sind aber auch gemeinsame Spielzeiten der Kleingruppen mit ihren Teamern in den jeweiligen Gemeindehäusern in Wennigsen, Gehrden und Evestorf sowie Bastelaktionen und Kreativangebote. „Damit die Kinder das von zu Hause machen können, haben Teamer den Kindern am Sonntag zum Auftakt ein Starterpaket mit Informationen und Material vorbeigebracht“, berichtet Wolter. Ebenfalls eine Heimaufgabe: mexikanische Speisen für einen gemeinsamen Abend mit der Familie zubereiten – mithilfe einer Videoanleitung und einer von den Teamern gebrachten Tüte voller Lebensmittel.

Open-Air-Kinoabend und Freiluftgottesdienst sind krönender Abschluss

Zum Abschluss können sich die Kinder und ihre Eltern dann am Freitag, 24. Juli, auf einen Open-Air-Kinoabend vor dem Gemeindehaus freuen. „Für die Filmvorführung wird ein Speziallastwagen mit LED-Technik vorfahren“, kündigt Wulf-Wagner an. Endgültig ausklingen soll die Freizeit am Sonntag, 26. Juli, mit einem Freiluftgottesdienst im Klostergarten. „Das gesamte Angebot ist ein Versuch, in der Corona-Zeit Gemeinschaft zu schaffen und dabei trotzdem die Kontaktbeschränkungen zu berücksichtigen“, fasst Wulf-Wager zusammen.

Von Ingo Rodriguez