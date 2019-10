Wennigsen

Agatha Christie (1890–1976) ist mit über zwei Milliarden verkauften Büchern die wohl erfolgreichste Krimiautorin aller Zeiten. Über die Schöpferin von Miss Marple und Hercule Poirot selbst, weiß man hingegen nur wenig. Wer sie als Frau wirklich war, bleibt bis heute rätselhaft.

Biografie als Ein-Personen-Stück

Die Autorin und Schauspielerin Sibylle Maria Dordel wagt sich an die Biografie. Mit ihrem Programm „Die wahre Geschichte der Mrs. Agatha Christie – Ein Goldfisch, zwei Detektive, ein Monolog“ kommt sie am Sonntag, 27. Oktober, ins Wennigser Spritzenhaus. Zusammen mit Regisseurin Julia Vohl hat sie das Schicksal von Agatha Christie als Ein-Personen-Stück gestaltet. Was hat das Leben der britischen Schriftstellerin vor ihrer Karriere geprägt? Dieser Frage widmet sich das Stück auf hintersinnige, humorvolle und psychologisch tiefschürfende Weise.

Plätze im Spritzenhaus reservieren

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Das Spritzenhaus empfiehlt, frühzeitig Plätze zu reservieren unter Telefon (05103) 7315. Bitte dabei eine Telefonnummer hinterlassen.

Der Eintritt ist frei, auch dank der Förderung durch die Volksbank und die VR-Stiftung. Spenden helfen dem Spritzenhaus, die kleine kulturelle Reihe des Vereins fortzuführen.

