Musicon ist eine sozial-künstlerische Stätte als freie Arbeits- Kultur-, und Wohngemeinschaft. Musicon ist auch der Name des gemeinnützigen Trägers, der 1988 als Kultur-, Bildungs- und Forschungseinrichtung gegründet wurde. Von 2004 bis 2018 hat Musicon mit 35 Menschen mit Behinderungen in der Werkstatt für behinderte Menschen gearbeitet. Doch diese Form der Arbeit hat Musicon 2018 beendet, sagt der stellvertretende Vorsitzende, Christiane Maiwald. Jetzt gehe das Team gemeinsam mit sieben Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen einen neuen Weg. Sie suchen und erproben in Richtung einer „inklusiven Arbeitsstätte“ als „Bildungs-, Kultur- und Forschungseinrichtung Musicon“ nach mehr inklusiven Arbeitszusammenhängen – in ihrer Buchbinderei, der Weberei, in weiteren künstlerisch-handwerklichen Bereichen und in verschiedenen Betrieben in der Region.