Es darf wieder geradelt, gewandert und besichtigt werden: Der neue Calenberger Landsommer bietet 63 verschiedene Routen an, um die eigenen Heimat ein Stück besser kennenzulernen. Häufig stehen mehrere Termine zur Auswahl. Außerdem sind die Routen als Gruppenführung auch individuell zu anderen Terminen buchbar, etwa für Familienfeiern und Betriebsausflüge. Fast alle Routen sind auch als Ergänzung zum Schulunterricht geeignet.

Entdecken, erleben, erfahren

Wennigsens Kirchen- und Klosterführerin Constanze Kanz vom Arbeitskreis „Gästeführung im Calenberger Land“ freut sich, dass es nun wieder losgeht. In den vergangenen beiden Jahren seien wegen der Corona-Pandemie viele Veranstaltungen im Calenberger Landsommer nicht durchführbar gewesen und hätten abgesagt werden müssen, sagt sie. Nun hoffen die Gästeführerinnen und Gästeführer auf ein besseres Jahr.

Das ist das Programm in Wennigsen:

Route 48: Kloster Wennigsen – einst und jetzt (5. März, 2. April, 25. Juni, 16. Juli, 6. August, 3. Dezember, jeweils um 13 Uhr, am 15. Oktober um 16 Uhr und am 11. September um 14 und 15 Uhr als kurze Führung)

Route 49: Kloster und Kirche bei Kerzenschein (18. November, 19 Uhr)

Route 50: Pilgern mit der Schöpfung (23. April, 9 Uhr)

Route 51: Kräuterkunde hinter Klostermauern (28. Juni, 14.30 Uhr)

Route 52: Pilgern – „Lass mich langsamer gehen“ (27. August, 9 Uhr)

Route 53: Wald erleben – „Nur was ich kenne, kann ich schützen“ (30. September, 14 Uhr)

Eine richtige Broschüre wie sonst gibt es diesmal nicht. Stattdessen ist ein Flyer mit den Terminen und Kurzinformationen zu den geführten Touren im Calenberger Land und im Deister-Süntel-Tal erschienen. Erhältlich ist der Handzettel unter anderen im Tourismusbüro beim Besucherbergwerk in Barsinghausen, im Reisebüro Cruising in Wennigsen und im Informationszentrum am Ernst-August-Platz in Hannover.

Hier gibt es das komplette Programm

Das detaillierte Programm lässt sich online auf www.calenberger-landsommer.de herunterladen. Dort gibt es auch die Möglichkeit, sich anzumelden. „Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich“, betont Kanz. Auch aktuelle Änderungen werden auf der Internetseite bekanntgegeben. Erkundigen können sich Interessierte auch direkt bei den zuständigen Gästeführerinnen und Gästeführern.

Von Jennifer Krebs