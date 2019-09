Wennigsen

Es wird ein Jubiläumskonzert in großer Besetzung – und mit Werken großer Komponisten: Das Sinfonieorchester der Schaumburger Landschaft feiert am Sonntag, 29. September, in der Wennigser Klosterkirche sein 25-jähriges Bestehen. Unter der Leitung von Siegfried Westphal werden „Finlandia“ von Jean Sibelius,...