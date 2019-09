Mit Unterstützung der Alzheimer Gesellschaft Hannover hat ein neues Musikprojekt für die Senioren im Marienstift begonnen: Jeden Monat kommen unterschiedliche Musiker in das Wohnheim, um bei einem Konzertnachmittag mit den Bewohnern zu singen und zu tanzen. Dieses Therapieangebot richtet sich in erster Linie an Menschen mit Demenz.