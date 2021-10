Wennigser Mark/Egestorf

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 391 zwischen Wennigser Mark und Egestorf hat es am Freitagnachmittag zwei Verletzte gegeben. Gegen 14.37 Uhr war ein 25-jähriger Barsinghäuser mit seinem Nissan 25 GT von Wennigsen kommend in Richtung Barsinghausen unterwegs. Wahrscheinlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet der Barsinghäuser mit seinem Auto auf der regennassen Fahrbahn nach rechts auf den Grünstreifen, drehte sich und kam dann in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Opel Vectra eines 67-Jährigen aus Laatzen zusammen, der in Richtung Wennigsen unterwegs war.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen in hannoversche Krankenhäuser gebracht. Zur Art und Schwere der Verletzungen konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Die freiwillige Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenhöhe ist noch nicht bekannt. 

Von Sarah Istrefaj