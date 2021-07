Wennigsen

Wegen der Corona-Pandemie hatte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) seine Aktivitäten in den vergangenen Monaten stark eingeschränkt, nun aber will die Ortsgruppe Wennigsen/Barsinghausen neu durchstarten. Der Verein will wieder ein Tourenprogramm anbieten – wenn auch in reduzierter Form und angepasst an die Corona-Regeln.

Touren im Internet angekündigt

Der ADFC hat Flyer entworfen, um für seine Internetseite zu werben. Denn in diesen unsicheren Zeiten könne es keine langfristigen Planungen geben, die in einem Heft zusammengestellt werden, heißt es beim ADFC. Kurzfristig anberaumte Touren werden deswegen auf adfc-wennigsen-barsinghausen.de veröffentlicht. Wer in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden oder selbst eine Tour anbieten möchte, schreibt eine E-Mail an sabine.roschitzki@adfc-wennigsen-barsinghausen.de.

ADFC will Radverkehrskonzept begleiten

In der Mitgliederversammlung wurde Hartmut Wittrien als Sprecher für Wennigsen bestätigt, Ingo Laskowski ist ab sofort Stellvertreter. Heidrun Bartz wurde für Barsinghausen als Sprecherin wieder gewählt. Neuer Kassenwart ist Peter Müller-Fink. In Barsinghausen wil der ADFC darauf dringen, dass das beschlossene Radverkehrskonzept umgesetzt wird. Und er werde sich einschalten, wenn neue Gefahrenpunkte für Radfahrerinnen und Radfahrer auftauchen, kündigte das Sprecherteam an.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fahrrad-Piktogramme auf Hauptstraße

In Wennigsen will sich der Zusammenschluss neben den Dauerthemen Schutzstreifen auf der Degerser Straße und der Einrichtung von Fahrradstraßen vor den Schulen insbesondere um das Aufbringen von Fahrradpiktogrammen im Zuge der Erneuerung der Hauptstraße einsetzen. Auch müsse ein neues Radverkehrskonzept erstellt werden, meint der ADFC. Das notwendig sei, um als fahrradfreundliche Kommune zertifiziert zu werden. Dieses hatte der Rat der Gemeinde kürzlich zusammen mit dem Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen (AGFK) beschlossen.

Lesen Sie auch Äbtissin öffnet Kloster in Wennigsen im August wieder für Übernachtungsgäste

Im Vorfeld der Kommunalwahl will der ADFC in Kürze die Parteien in Wennigsen und Barsinghausen zu ihren radverkehrspolitischen Standpunkten befragen, um Mitglieder und andere fahrradaffinen Bürger darüber zu informieren.

Von Jennifer Krebs