Wennigsen/Barsinghausen

„Click im Kloster“ war der Titel eines Fotoworkshops der Klosterkammer Hannover, geleitet vom hannoverschen Künstler und Fotografen Uwe Stelter. Im Juli vergangenen Jahres hat eine Gruppe von zwölf Hobbyfotografen unter Stelters Anleitung in und an den Klöstern Barsinghausen und Wennigsen fotografiert. Eine Auswahl der Bilder ist nun auf einer großformatigen Fototafel bis Ende Oktober vor dem Kloster zu sehen.

„Fotografieren und Radfahren“, so lautete das Motto des Fotoworkshops. Die unterschiedlichen Blickwinkel und Standpunkte der Teilnehmer auf die Calenberger Landschaft, die jeweiligen Orte und das dazugehörige Kloster oder das Stift standen im Mittelpunkt bei der anschließenden Auswahl der Bilder, die in der Ausstellung präsentiert werden.

Eigentlich als einmalige Aktion geplant

Das Angebot „Click im Kloster“ verfolgt die Absicht, sich den Klöstern und Stiften behutsam zu nähern. Menschen sollen angeregt werden, die seit Jahrhunderten verwurzelten Traditionen mit ihren unterschiedlichen christlichen Lebensgemeinschaften und ihren zahlreichen Kunstschätzen einzufangen.

Die Idee dazu entstand eher durch Zufall: Viele Jahre lang hat Stelter Workshops mit dem Titel „Click and Walk“ angeboten. „Bei einer dieser Aktionen war eine Mitarbeiterin der Klosterkammer dabei“, sagt er. Diese hat dann angeregt, einen ähnlichen Workshop für Klöster der Klosterkammer anzubieten. Die Idee kam auch bei Kristina Weidelhofer, Pressesprecherin der Klosterkammer gut an.

„Damals, 2013, stand der Tag der Niedersachsen kurz bevor – und der sollte auch auf dem Klostergelände stattfinden“, sagt sie. Also habe sie überlegt, wie sich die Klosterkammer im Rahmen dieses Tages präsentieren könnte. Gedacht war dieser erste „Click im Kloster“ als einmaliges Projekt. Doch die Angebote in den Klöstern sind auf so ein enormes Interesse gestoßen, dass „Click im Kloster“ weitergeht: Pro Jahr bietet die Klosterkammer drei Workshops in den von ihr verwalteten oder unterstützten Klöstern und Stiften an. Mittlerweile gab es bereits 26 Workshops.

Workshop und Fotowand sollen neugierig machen

Sie sollen auch dafür sorgen, dass Menschen neugierig werden auf das, was sich hinter den Klostermauern verbirgt, und die Klöster auch für die Menschen öffnen, die sonst nicht den Weg dorthin finden würden. Und das scheint zu funktionieren: Bei dem aktuellen Workshop nutzten unter anderem ein Informatiker, ein Rechtsanwalt, ein Arzt und ein Landschaftsplaner die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Klöster zu schauen. „Bestenfalls bekommen die Teilnehmer so einen Zugang zum Kloster“, sagt Weidelhofer.

Klosterkammer bietet Fotoseminar im Wald an Wer gerne die Natur erkundet und Interesse am Fotografieren hat, der kann sich noch für den zweitägigen Fotoworkshop „Click in den Klosterforsten“ am 8. und 9. Mai im Revier Lamspringe anmelden. Geleitet wird der Workshop von Künstler und Fotograf Uwe Stelter. Gemeinsam mit Revierleiter Arne Mundt geht es am ersten Tag zu Fuß mit der Kamera durch den Wald und durch die Umgebung rund um die ehemalige Klosteranlage Lamspringe. Am zweiten Tag stehen die Auswahl und Besprechung der Motive im ehemaligen Kloster Lamspringe an. Der Fotoworkshop findet unter Vorbehalt und nach den Maßgaben der niedersächsischen Corona-Verordnung statt. Weitere Infos finden Interessierte unter clickimkloster.de. Anmeldungen sind bei Nadine Süßmilch unter Telefon (05 11) 34 82 61 02 sowie per Mail an info@klosterkammer.de möglich.

„Ein offener Blick auf diese Welt ist immer ein guter Anfang, um etwas zum Guten zu verändern – oder einfach auch nur, um andere am eigenen Blick auf die Dinge teilhaben zu lassen. Das auf Neugierde“, sagt Weidelhofer, die selbst bei 13 der 26 Workshops in den vergangenen acht Jahre dabei war. „Die Radtour hat mir besonders Spaß gemacht, weil sie eine noch größere Vielfalt an Motiven bereithielt – zwei Klöster von außen, zwei Klostergärten und ein Kloster von innen“, sagt Weidelhofer.

Auch für die beiden Äbtissinen Mareile Preuschhof (Wennigsen) und Henrike Christiane Wahl (Barsinghausen) ist das Projekt wichtig, weil die Menschen ins Kloster reinschauen können. „Und durch die Fotowand kommt auch etwas von innen aus dem Kloster nach außen“, sagt Preuschhof.

Von Lisa Malecha