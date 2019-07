Wennigser Mark/Egestorf

Der marode Radweg zwischen Wennigser Mark und Egestorf soll voraussichtlich im Oktober saniert werden. Das teilte nun das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung mit.

Eigentlich waren die Arbeiten schon für Juni geplant, doch daraus wurde nichts – auch wenn die Sanierung des an der Landesstraße 391 (L 391) zwischen Wennigser Mark und Egestorf verlaufenden Radwegs aufgrund des sehr schlechten Zustands „eine hohe Priorität unter den Radwegsanierungsmaßnahmen“ der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat. Denn: Der Radweg entlang der L391 ist in einem desolaten Zustand – das hatte auch das Land Niedersachsen vor einigen Jahren bestätigt. Streckenweise fehlt sogar die gesamte Deckschicht.

Ortsrat erfreut über Sanierung in diesem Jahr

Nun scheint es endlich voranzugehen. Die Landesbehörde bereitet derzeit eine Ausschreibung zur Sanierung verschiedener Radwege vor, welche auch den in Rede stehenden Abschnitt enthält. In einem Statement des Ministeriums heißt es: „Die Vertragsabwicklung wird zwei Jahre umfassen. Von einer Umplanung des Radwegs hinsichtlich der Lage und auch Breite wurde aufgrund des damit einhergehenden, umfangreichen Planungsvorlaufs inklusive einer planungsrechtlichen Absicherung in Anbetracht des sehr schlechten Radwegzustands abgesehen.“

Achtung Radwegschäden: Der Fahrradweg entlang der L391 zwischen der Wennigser Mark und Egestorf ist zerfurcht und von Schlaglöchern übersät. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

Eine frohe Botschaft für die Märker und Egestorfer, deren Wunsch nach Jahren der Proteste endlich in Erfüllung geht. Der Weg wird von Schülern, Pendlern, Fußgängern und Radfahrern viel genutzt, da der Bahnhof die nächstgelegene Anbindung der Ortschaft an den öffentlichen Nahverkehr ist. Doch der Radweg ist zerfurcht und von Schlaglöchern übersät. „Es freut uns, dass der Radweg nach ein paar Monaten Verzögerung nun doch noch in diesem Jahr saniert wird“, sagt Ortsbürgermeister Holger Dorl.

Immerhin habe der Ort keine Anstrengungen gescheut, um auf das Thema aufmerksam zu machen und die Sanierung voranzutreiben. Ursprünglich war die Sanierung nicht für dieses Jahr vorgesehen. Doch der ADFC und der Ortsrat hatten eine große Demonstration an dem Radweg organisiert. Auch mehrere Landtagsabgeordnete hatten sich die Situation vor Ort angeschaut und sich für die Sanierung eingesetzt. „Der Weg im jetzigen Zustand ist eine große Gefahr für alle, die ihn nutzen“, sagt Dorl.

Die Teilnehmer der Fahrraddemonstration haben fassungslos die erheblichen Schäden des Radwegs begutachtet. Quelle: Ingo Rodriguez

Radweg soll noch dieses Jahr fertig werden

Die Ausschreibung für die Sanierung wird nun Ende Juli veröffentlicht. Aller Voraussicht nach erfolgt die Auftragsvergabe im September, sodass die Verkehrsbehörde damit rechnet, dass die Arbeiten im Oktober beginnen können. „Die genauen Bautermine der verschiedenen Sanierungsabschnitte können erst nach Vertragsabschluss mit der ausführenden Baufirma benannt werden“, heißt es weiter.

Dann wird die Deckschicht des Radwegs komplett erneuert. Dort, wo die Baumwurzeln den Asphalt hochdrücken, werden die Arbeiten wohl aufwendiger werden, heißt es von Seiten des Ministeriums. Daher könne nicht genau gesagt werden, wie lange die Sanierung dauern wird. Die Verkehrsbehörde rechnet allerdings mit einer Bauzeit von etwa fünf Wochen. Die Maßnahmen werden etwa 100.000 Euro kosten.

Von Lisa Malecha