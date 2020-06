Wennigser Mark

Das Schreiben bestimmt das Leben des Wennigsers Jörg Kähler schon lange: Der 58-Jährige hat viele Jahre seines Berufslebens als Redakteur und Pressesprecher in der Computerbranche gearbeitet. Den Wandel zum Schriftsteller und Autor von Romanen, Kurzgeschichten und auch Gedichten hat Kähler allerdings erst vor wenigen Jahren vollzogen. 2015 hat er unter dem Pseudonym Jay Kay seinen ersten Roman veröffentlicht. Seither geht es Schlag auf Schlag. Inzwischen sind bereits sieben Bücher von ihm auf dem Markt, das nächste ist für Anfang Juli angekündigt.

Kähler hat sich vor allem der Fantasy-Literatur verschrieben. Im Stil des magischen Realismus – wie etwa in seinem Debütroman „Native American Girl“ – lässt der Wennigser die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen. In seinem jüngsten Werk „Der Dachs, der Wind und das Webermädchen“ entführt er die Leser in eine fiktive Welt auf der Basis alter Mythen, in denen Sagengestalten und Wesen mit wundersamen Fähigkeiten auftauchen. Kählers Vorbild ist der wohl erfolgreichste Fantasy-Autor der Geschichte, der Brite J. R. R. Tolkien, Schöpfer von „Der Herr der Ringe“.

Viel Lob für aktuelles Fantasy-Werk

Kähler ist Mitglied der Deutschen Tolkien-Gesellschaft und sammelt seit vielen Jahren alles, was aus der Welt des Herrn der Ringe zu bekommen ist. „Es sind inzwischen mehr als 800 Gegenstände“, berichtet der Wennigser. In Kählers Wohnzimmer stehen aufwändig gefertigte Figurengruppen aus der Tolkien-Welt. An den Wänden hängen Dekorationswaffen genau nach dem Gestaltungsmuster, wie sie Hobbit Bilbo Beutlin und dessen heldenhafte Mitstreiter in den „Der Herr der Ringe“-Filmen auch einsetzen.

In seinem jüngsten Buch hat Kähler versucht, dem charakteristischen Schreibstil von Tolkien so nahe wie möglich zu kommen. „Ich habe den Stil analysiert und dazu viel gelesen“, sagt der Wennigser. Tolkien habe zehn Jahre für sein Hauptwerk benötigt – Kähler hat immerhin zwei Jahre Zeit in die Recherche und den Prozess des Schreibens investiert. Die Sorgfalt hat sich offenbar gelohnt: Bei den Fantasy-Fans komme „Der Dachs, der Wind und das Webermädchen“ hervorragend an, berichtet der 58-Jährige. „Ich habe noch nie so viele gute Bewertungen im Internet bekommen wie für dieses aktuelle Buch“, sagt er. Es habe 4,7 von fünf möglichen Sternen erhalten, Kritik habe es dagegen kaum gegeben.

Ein Händchen auch für die Gestaltung

Zu Beginn seiner schriftstellerischen Tätigkeit hat Kähler seine Bücher bei einem Amazon-Dienst drucken lassen, danach bei dem Servicedienst Books On Demand. Inzwischen verlegt er seine Werke selbst im eigenen Verlag Even Terms Press mit Sitz in der Wennigser Mark. Der Autor hat ein Händchen auch für das Layout und die grafische Gestaltung der Einbände, die er bei allen Werken selbst erledigt hat. Nicht nur an Inhalt und Erscheinungsbild, auch an die handwerkliche Qualität seiner Bücher stellt der Wennigser hohe Anforderungen. Deshalb ist stets ein professioneller Lektor mit im Boot, der Jay Kays Romane liest und Hinweise gibt. „Er macht das richtig gut“, lobt Kähler die Unterstützung.

In den vergangenen Jahren ist das Schreiben immer mehr zur Hauptbeschäftigung des Wennigsers geworden. Er betreibt daneben immer noch ein Serviceunternehmen für Verlage, das Zahlen und Statistiken rund um die Anzeigenbelegung in Zeitschriften liefert. Allerdings sei dort der Markt zunehmend schwieriger geworden, berichtet Kähler – und er findet entsprechend mehr Entfaltungsmöglichkeiten für seine schriftstellerische Leidenschaft. „Das Schreiben macht riesigen Spaß, ist aber auch anstrengend und braucht viel Zeit“, erzählt der Autor.

Bei seinen Büchern legt Jörg Kähler stets auch auf eine hochwertige Anmutung Wert. Die Einbände gestaltet er selbst. Quelle: Andreas Kannegießer

Viele Autoren kämpfen um Gunst der Leser

„Leben kann ich vom Schreiben momentan noch nicht“, sagt der 58-Jährige. Der Markt sei eng, zudem gebe es viele andere Autoren, die um die Gunst der Leser kämpften. „Ich versuche darum, mich mit meinen Themen und der Gestaltung der Bücher abzusetzen.“ Mit dem Erfolg seiner Bemühungen ist Kähler zufrieden. Sein erfolgreichstes Buch hat inzwischen – auch ohne teure Werbung – eine Auflage von mehr als 4000 Exemplaren erreicht. „Das ist richtig gut, wenn keiner dich kennt“, sagt der Schriftsteller.

Beruflich hatte es Kähler viele Jahre in den Raum München verschlagen. Seit rund einem Jahr ist er wieder zurück am Deister, in der Wennigser Mark, wo er aufgewachsen ist. Er wohne „in einem kleinen Ort nahe den Wäldern seiner Jugend“, so hat er es selbst für die Autorenbeschreibung in seinem neuesten Buch formuliert. Das Pseudonym Jay Kay, unter dem er publiziert, stammt aus der Beschäftigung für eine US-Firma. „Das war ehemals mein Spitzname“, sagt er und schmunzelt.

Inspiration beim Fahrradfahren

Rund um die Wennigser Mark und im Deister ist der Literat in seiner Freizeit gerne mit dem Fahrrad unterwegs. „Ich brauche das, um neue Ideen zu bekommen“, sagt Kähler. Beim Radfahren könne er „den Gedanken wunderbar freien Lauf lassen“.

Bei seinem nächsten, längst fertigen Buch mit dem Titel „Filona am Ende der Zeit“ setzt der Wennigser Autor auf Science-Fiction-Elemente. Er entwirft eine Geschichte um den letzten lebenden Menschen auf Erden, der von einem allwissenden System kontrolliert und von einem künstlich erschaffenen Diener betreut wird. Abenteuer und Spannung stünden auch diesmal im Vordergrund, betont Kähler. Unterschwellig gehe es aber auch um aktuelle Probleme wie den Klimawandel. Er habe darüber nachgedacht, wie es „ganz am Ende“ auf dem Planeten aussehen könne. „Wir sollten uns bewusst werden, dass wir das, was ist, so lange, wie es geht, erhalten sollten“, appelliert er.

Info: „Filona am Ende der Zeit“ erscheint am 1. Juli. Nähere Informationen über Kählers Bücher sind im Internet unter der Adresse eventermspress.de zu finden.

Von Andreas Kannegießer