Unangenehme Überraschung für den Mühlenverein Windmühle Wichtringhausen: In der Galerie-Holländer-Windmühle muss der sogenannte Windrosenbock erneuert werden – damit die Funktionsfähigkeit langfristig erhalten bleibt. Nun hofft der Verein städtische Unterstützung bei den anstehenden Sanierungsarbeiten in dem 193 Jahre alten Technikdenkmal an der Bundesstraße 65. Der Verein hat einen Zuschussantrag an die Stadt Barsinghausen gerichtet und baut darauf, dass dieser bei den anstehenden Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt 2020/21 berücksichtigt wird.

Nach den Worten des Mühlenbesitzers und Vereinsvorsitzenden Fritz Weber liegt das Angebot einer Fachfirma vor, die den Windrosenbock für rund 32.000 Euro austauschen würde. „Wir können selbst 12.000 Euro beisteuern“, erläuterte Weber bei einem Ortstermin mit Mitgliedern der Barsinghäuser SPD. Weil Experten zu einem raschen Austausch der maroden Bauteile geraten haben, hofft der Mühlenverein, die Arbeiten bereits im nächsten Jahr ausführen lassen zu können. „Es wäre schön, wenn wir Unterstützung bekämen“, sagte Weber.

Defekt kam überraschend

Der Windrosenbock ist das hölzerne Gestell, das die Windrose auf dem Dach der Windmühle hält. Bei dem Ortstermin kletterte Weber mit den Besuchern bis auf den Kappboden unmittelbar unter dem Dach der 17 Meter hohen Windmühle. Die ausgeklügelte Technik, die dort mithilfe gewaltiger Zahnräder aus Metall und Eichenholz die Kappe und damit die Flügel in den Wind dreht, ist einerseits robust. Nach jahrzehntelanger Belastung müssen die Bauteile aber nun doch ausgetauscht werden.

Für den Mühlenverein kam das erneute Sanierungsprojekt recht überraschend. Erst im vergangenen Jahr hatten Verein und Eigentümer für ebenfalls rund 30.000 Euro den sogenannten Windbalken aus Eichenholz in der drehbaren Windkappe erneuern lassen müssen. Die Hoffnung, dass dies für einige Jahre die letzte große Reparatur sein würde, hat sich allerdings nicht erfüllt. Die Arbeiten an der Kappe sind besonders aufwendig, weil beim Austausch von großen Bauteilen stets zwei Autokrane gleichzeitig eingesetzt werden müssen.

SPD will Geld für Reparatur geben

Die SPD-Ratsfraktion hat sich bereits festgelegt: Sie wird den Zuschussantrag des Mühlenvereins unterstützen. Die historische Windmühle sei „ein tolles Ding“, sagte Fraktionsvorsitzender Peter Messing. „Wir sind bereit, dafür Geld zu geben.“ Die Galerie-Holländer-Windmühle sei eines der wenigen über die Grenzen der Stadt hinaus bedeutsamen Denkmale, betonte Messing. „Das müssen wir erhalten.“

Die Wichtringhäuser Windmühle ist bereits in sechster Generation in Familienbesitz, wie Weber erläuterte. Der Galerie-Holländer war 1826 am jetzigen Standort vom Gutsbesitzer Langwerth von Simmern erbaut worden. Zehn Jahre später pachtete erstmals ein Vorfahr von Fritz Weber die Mühle, die dann um 1870 von der Familie Weber endgültig erworben wurde – „für 10.000 Goldmark“, wie Weber aus alten Familienunterlagen weiß. Bis 1972 wurde in der Wichtringhäuser Windmühle gewerbsmäßig Mehl gemahlen, danach betrieb Webers Vater auf dem Areal noch einige Jahre einen Landhandel.

Seither haben die Besitzer und der Förderverein alle Hände voll zu tun, das voll funktionsfähige technische Denkmal mit viel Engagement und finanziellem Aufwand zu erhalten. „In der Region Hannover sind nur noch drei Windmühlen mit kompletter technischer Ausstattung erhalten“, sagte Weber.

