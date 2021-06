Wichtringhausen

Schweres Gerät hat der Förderverein für die Windmühle in Wichtringhausen jetzt auffahren lassen, um den maroden Windrosenbock des technischen Kulturdenkmals mithilfe eines Krans abbauen und von der drehbaren Mühlenkappe herunterhieven zu können. Weil die Windrose nicht mehr funktioniert und die großen Flügel daher auch nicht in den Wind drehen, lässt der Mühlenverein das wichtige Stück von einem Fachbetrieb in Winsen (Luhe) erneuern. Die Kosten betragen rund 33.000 Euro.

Wind und Wetter haben dem Windrosenbock im Laufe der Jahre erheblich zugesetzt. „Die Zahnräder und Lager des Antriebes sind total zerschlissen. Und auch die Halterung müssen wir austauschen“, erläutert Fritz Weber, Mühlenbesitzer und Vorsitzender des Fördervereins.

Per Hand in den Wind gedreht

Ohne Windrose steht die Mühle mit ihren großen Flügeln still. Denn der Bock mit dem kleinen Flügelrad am Heck der beweglichen Mühlenkappe sorgt dafür, dass sich die Mühle stets automatisch in die vorherrschende Windrichtung dreht. In den Anfangsjahren der 1826 in Betrieb genommenen Mühle wurden die Flügel laut Weber zunächst noch per Hand in den Wind gedreht.

Fritz Weber zeigt die zerschlissenen Metallelemente der Windrose. Quelle: Frank Hermann

„Dafür kletterten die Leute auf die Galerie rund um das Gebäude. Erst später, so um 1890, wurde dann der Bock für die automatische Drehung nachträglich angebaut“, erläutert Weber. Dessen Familie besitzt die Windmühle bereits seit 1873 und somit in der sechsten Generation. Zuvor hatten Vorfahren Webers die vom Gutsbesitzer Langwerth von Simmern errichtete Mühle, einen sogenannten Galerie-Holländer, gepachtet.

Stahl ersetzt Eichenholz

Eine Mühlenbaufirma aus Winsen hat den Auftrag erhalten, den Windrosenbock komplett zu erneuern. Um die Langlebigkeit gewährleisten zu können, will der Verein die Halterung aus Eichenholz durch eine verzinkte Stahlkonstruktion ersetzen lassen. „Möglichst im Herbst soll die neue Windrose montiert werden“, kündigt Fritz Weber an. Zuletzt war die Windrose vor etwa 30 Jahren repariert und mit neuen Flügelblättern bestückt worden.

Zur Finanzierung der Sanierungskosten von 33.000 Euro erhält der Mühlenverein einen Zuschuss von der Stadt Barsinghauen über 20.000 Euro sowie von der Stiftung der Stadtsparkasse Barsinghausen über 3.000 Euro. Die Restsumme von 10.000 Euro trägt der Verein aus seinem eigenen Budget.

Fred Wegener (links) und Fritz Weber legen die demontierten Zahnräder und Lager der Windrose ab. Quelle: Frank Hermann

Der Mühlenverein mit seinen derzeit etwa 40 Mitgliedern besteht seit 1999 und hat sich zum Ziel gesetzt, die unter Denkmalschutz stehende und technisch funktionstüchtige Windmühle zu erhalten. „Da gibt es keine längere Pause, sondern immer etwas zu reparieren oder auszutauschen“, sagt Fritz Weber.

Verein will Mühle erhalten

Bis auf die Windrose sei der Außenbereich momentan intakt. Für die nächsten Jahre plant der Verein unter anderem, die Holzfußböden im Innern der Mühle zu erneuern. Einnahmen erwirtschaftete der Verein aus Mitgliedsbeiträgen sowie aus Führungen, Festen und weiteren Veranstaltungen.

Von Frank Hermann