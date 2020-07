Barsinghausen

Kindern ein sicheres Umfeld bieten, ihre Persönlichkeit stärken und jedem Verdacht auf eine Gefährdung des Kindeswohls konsequent nachgehen – diese und ähnliche Ziele setzt sich die Stadt Barsinghausen mit einem neuen Kinderschutzkonzept für Betreuungseinrichtungen. Im Mittelpunkt des Konzeptes steht der Schutz von Jungen und Mädchen vor allen Formen von Gewalt und Grenzüberschreitungen. Acht Erzieherinnen sowie Sozialpädagoginnen aus den städtischen Einrichtungen haben als Mitglieder einer Arbeitsgruppe die Richtlinien gemeinsam erarbeitet.

Verbindliches Vorgehen bei Verdachtsfall

„Wir wollen mit diesem neuen Konzept ein verbindliches und einheitliches Vorgehen etablieren, wenn es Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung gibt“, erläutert Antje Baumgarten vom Kinderbetreuungsamt der Stadt Barsinghausen. Baumgarten leitet zusammen mit der Kinderschutzbeauftragten Martina Heißmeier die Arbeitsgruppe (AG).

Aufgabe der Erzieher in den Einrichtungen sei es, solche Anzeichen so früh wie möglich zu erkennen und zu helfen. So könne es gelingen, die Einrichtungen zu einem sicheren Ort für Kinder zu machen.

Kernstück des neuen Konzeptes ist ein festgelegter Handlungsablauf für die Mitarbeiter bei Hinweisen, dass das Wohl eines Kindes in Gefahr ist. „Insbesondere Kolleginnen und Kollegen, die zum ersten Mal mit einer solchen Befürchtung konfrontiert sind, sollen in dieser Situation nicht allein gelassen werden. Ein einheitlicher Leitfaden hilft dabei, die richtigen Schritte zum Schutz der Kinder in die Wege zu leiten“, betont Heißmeier.

Keine Angst schüren

Der AG gehe es nicht darum, ein Angstszenario aufzubauen. Vielmehr sei es für den Erfolg des Schutzkonzeptes wichtig, alle Beteiligten in den Blick zu nehmen – die mehr als 150 Erzieherinnen und Erzieher in den städtischen Einrichtungen ebenso wie die Kinder und deren Eltern.

Bürgermeister Marc Lahmann würdigt das Konzept als Ausdruck einer Kultur der Achtsamkeit und Verantwortung, „auf die wir in unseren Einrichtungen ein besonderes Augenmerk legen“. Das pädagogische Personal erhalte ein wichtiges Instrument zum Schutz der Kinder an die Hand. „Denn wer in einem sicheren Rahmen handelt, der kann auch effektiver schützen“, betont Lahmann.

Konzept ständig anpassen

Nach den Sommerferien wollen Baumgarten und Heißmeier das Konzept in einer Dienstbesprechung dem Betreuungspersonal vorstellen. Damit sei die Arbeit aber nicht beendet. „Das Schutzkonzept muss beständig weiterentwickelt und angepasst werden“, sagt Heißmeier. Aus diesem Grund haben sie und Baumgarten mit den anderen AG-Mitgliedern bereits die nächste Sitzung der Arbeitsgruppe terminiert: „Wir wollen uns am Ende des Kindergartenjahres wieder zusammensetzen und eine erste Bilanz ziehen.“

Freien Trägern von Betreuungseinrichtungen will die Stadt anbieten, das Schutzkonzept für die eigene Präventionsarbeit zu übernehmen. „Mehrere freie Träger haben aber auch schon eigene Konzepte entwickelt“, sagt Lahmann.

