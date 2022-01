Barsinghausen

Die CDU-Fraktion bringt in der ersten Sitzung des Sozialausschusses in diesem Jahr einen Antrag zur Erarbeitung einer sogenannten Entscheidungsgrundlage für die bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher Krippen-, Kita- und Tagespflegeplätze in Barsinghausen ein. Die Verwaltung müsse in den kommenden Wochen hinsichtlich der sich abzeichnenden Bevölkerungsentwicklung und der Planung neuer Wohnbaugebiete den Bedarf an zusätzlichen Plätzen ermitteln und für die Fraktionen im Rat der Stadt eine Datenbasis erarbeiten, damit die Zukunft der Stadt erfolgreich geplant werden könne.

„Wir müssen die Ausweisung von neuen Wohnbaugebieten und die Schaffung von Betreuungsplätzen in Krippen, Kitas und der Kindertagespflege eng miteinander verknüpfen“, erklärt Max Matthiesen von der CDU-Fraktion. „Schließlich wollen wir als Stadt ja weiterhin wachsen, und da sind die Themen Wohnen und Kinderbetreuung Kernfragen, die wir bearbeiten müssen, wenn wir für Barsinghausen erfolgreich werben wollen.“

Niedrige Betreuungsquote

Die Verwaltung müsse die Versorgungssituation in Barsinghausen im Vergleich zu den anderen Regionskommunen mit geeigneten statistischen Mitteln darstellen, ist in dem Antrag zu lesen. Zur Begründung führt die Fraktion Zahlen aus den jüngsten Kindertagesstättenberichten des Jugendamtes für die Region Hannover an. So habe die Stadt Barsinghausen für die Jahre 2019 und 2020 unter den 16 Gemeinden ohne eigenes Jugendamt mit 28,4 Prozent für Kinder unter drei Jahren und mit 88,7 Prozent auch für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren die niedrigste Betreuungsquote aufgewiesen. Im Dezember des vergangenen Jahres fehlten weiterhin 170 benötigte Betreuungsplätze.

Seit vor einigen Jahren bekannt geworden sei, dass in Barsinghausen mehrere Hundert Plätze für die Kinderbetreuung fehlten, sei „natürlich etwas gemacht worden“, erzählt Matthiesen, sagt aber zugleich: „Die anderen Kommunen haben aber ja auch etwas getan.“ Um im Werben um Neubürger erfolgreich zu sein, müsse Barsinghausen also auch in die anderen Städte und Gemeinde in der Region schauen, ist der ehemalige Landtagsabgeordnete überzeugt. „Das zeigt uns, wo wir stehen und was wir noch tun müssen.“

Politik benötigt Daten

Jetzt müssten Verwaltung und Politik sich Gedanken machen, wann es in den bereits ausgewiesenen Baugebieten wie Neue Bergwiese oder am Gut in Langreder endlich losgehe und in welchen Ortsteilen weitere Wohnbauflächen entstehen könnten. Dafür benötige man aber statistische Daten – etwa zur Entwicklung der Bevölkerung und dem Bedarf an Wohnraum. „Erst dann kann es weiter gehen“, sagt Matthiesen. „Und in letzter Konsequenz wäre es natürlich wünschenswert, wenn Kita und Krippe schon stünden, bevor das Neubaugebiet bebaut wird.“

Die im Antrag geforderte Entscheidungsgrundlage müsse noch in diesem Frühjahr vorliegen, sagt Matthiesen. „Die Daten zusammenzutragen, müsste der Verwaltung in den nächsten Wochen gelingen. Sie liegen ja schließlich vor“, sagt der Ratsherr aus Egestorf. Er hege keine Zweifel, dass die anderen Fraktionen den Antrag unterstützen.

Von Mirko Haendel