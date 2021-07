Hannover

Die Region ist seit wenigen Wochen das Ziel von Automatensprengern. Die Täter schlagen immer nachts zu und zerstören mit ihrem Vorgehen meist auch die komplette Bankfiliale. Jetzt traf es die Stadtsparkasse Barsinghausen mit ihrer Selbstbedienungsniederlassung im Ortsteil Großgoltern. Die Explosion war so stark, dass sogar das Gebäude Schaden nahm. Die Täter konnten wieder einmal unerkannt fliehen, die Höhe der Beute ist unklar.

„Gegen 3.30 Uhr hörten Anwohner der Hauptstraße einen lauten Knall“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Auch Mitarbeiter eines Wachunternehmens bemerkten den Vorfall. Allerdings flohen die Täter noch vor Eintreffen der Polizei aus der Bank im Gebäude des Discounters NP. Zeugen berichteten, sie hätten zwei Personen in einem weißen Audi Kombi Richtung Norden zur Bundesstraße 65 davonrasen sehen – um von dort schnell und unerkannt zu fliehen.

Täter leiten Gas in Geldautomaten ein

Die jüngste Sprengung: Durch den Druck der Explosion sind die Scheiben und die Tür der SB-Filiale in Großgoltern zerstört worden. Quelle: privat

Die Detonation war so stark, dass nicht nur der Geldautomat zerstört wurde. Unter anderem die Fensterscheiben sind herausgerissen worden, auch im Inneren der Filiale sind deutliche Schäden zu erkennen. Da laut Polizeisprecher der Gasdetektor des Geldautomaten unmittelbar vor der Sprengung ausgelöst hatte, „gehen wir davon aus, dass von den Tätern ein entsprechendes Gemisch eingeleitet wurde“. Nach Mitteilung der Stadtsparkasse wird die vor drei Jahren eröffnete SB-Filiale in dem Supermarktgebäude „bis auf Weiteres“ nicht mehr zur Verfügung stehen.

Immer häufiger fester Sprengstoff

Es ist bereits das vierte Mal seit Juni, dass Automatensprenger in der Region aktiv waren – zweimal sogar schon in Barsinghausen. Den ersten Fall gab es in der Nacht zum 12. Juni in Hannover-Kirchrode. Damals verwüstete die Sprengung den kompletten Vorraum der Deutsche-Bank-Filiale am Großen Hillen, das Technische Hilfswerk reparierte die zerstörte Fassade provisorisch. Nur zwölf Tage später flog ein Geldautomat der Volksbank in Groß Munzel in die Luft. Anfang Juli traf es dann die Commerzbank in Gehrden. Dort war die Explosion sogar so stark, dass die Feuerwehr anrücken musste. Jedes Mal flohen die Täter in Autos der Marken VW beziehungsweise Audi.

Die Commerzbank-Filiale in Gehrden wurde bei der Sprengung in der Nacht zum 8. Juli sogar so stark zerstört, dass die Feuerwehr anrückte. Quelle: Frank Tunnat

„Nicht zuletzt wegen der speziellen Vorgehensweise prüfen wir natürlich Zusammenhänge“, sagt Schmieder. „Das ist sowohl für Täter als auch Unbeteiligte nicht ganz ungefährlich.“ In der Region ist momentan der Westen mit drei Fällen am schwersten getroffen. Vermehrt greifen die Räuber sogar zu richtigem Sprengstoff. Denn viele moderne Automaten besitzen Gasneutralisierungssysteme. Die Banden reagieren, 2020 stiegen die Taten mit festem Sprengstoff laut Bundeskrminialamt (BKA) sprunghaft von 18 auf 111 an (plus 518 Prozent). Aber auch grundsätzlich nahmen Automatensprengungen vergangenes Jahr deutschlandweit um fast 20 Prozent auf 414 Fälle zu.

1,5 Millionen Euro Beute bei 45 Taten

Nach BKA-Angaben stammen rund zwei Drittel der Täter aus den Niederlanden, die meisten aus der Region Utrecht/Amsterdam. Zwar besitzen 51,2 Prozent einen niederländischen Pass, doch die Verdächtigen haben laut Bundesermittlern häufig „einen marokkanischen Migrationshintergrund“. Wegen seiner Nähe zu den Benelux-Ländern zählt Niedersachsen zu den besonders betroffenen Bundesländern. 2020 gab es hier 45 Taten, die Täter erbeuteten 1,5 Millionen Euro. Weil Geldautomaten in den Niederlanden mittlerweile sehr gut geschützt sind – beispielsweise werden die Geräte nachts abgeschaltet oder eingeschlossen –, zieht es die Kriminellen nun nach Deutschland.

Von Peer Hellerling