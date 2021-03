Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen hat bei der Suche nach einem geeigneten Standort für neue Windkraftanlagen im Stadtgebiet Fortschritte erzielt. Im Laufe des Jahres soll der Rat der Stadt darüber entscheiden, wo der Neubau von Windkraftanlagen im Stadtgebiet künftig konzentriert werden soll.

Im Auftrag der Verwaltung hat ein Planungsbüro das Stadtgebiet daraufhin analysiert, wo der Bau von Windrädern angesichts der vielen rechtlichen und sonstigen Rahmenbedingungen überhaupt noch möglich ist. Am Ende ist lediglich eine offenbar geeignete Fläche ausgemacht worden, wie Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) bestätigt. Noch will die Verwaltung die Ergebnisse der Vorauswahl aber nicht öffentlich machen. Nach Schünhofs Worten stehen noch Erörterungen mit der Region Hannover aus. Dabei gehe es unter anderem um Fragen zur Einstufung von Flächen als Landschaftsschutzgebiet. „Wir müssen sehen, ob das so zu machen ist“, sagt der Bürgermeister.

Stadt ist in Zugzwang

Die erneute Suche war nötig geworden, nachdem eine als Windkraft-Vorrangstandort lange Zeit favorisierte Fläche nahe der Autobahn 2 zwischen Landringhausen und Groß Munzel nicht mehr in Frage kommt. Dieses Areal befindet sich im Bereich einer ausgewiesenen Tiefflugstrecke rund um den Fliegerhorst Wunstorf.

Die Stadt Barsinghausen befindet sich beim Thema Windkraft im Zugzwang, nachdem vor zwei Jahren das Lüneburger Oberverwaltungsgericht die Regeln für die Errichtung von Windkraftanlagen gekippt hatte, die die Region Hannover in ihrem Regionalen Raumordnungsprogramm aufgestellt hatte. Windräder könnten bald fast überall genehmigungsfähig sein, falls es der Kommune nicht gelingen sollte, neue Vorrangflächen zur Kanalisierung der Windkraftnutzung auszuweisen. Die aktuellen Rechtsnormen legen fest, dass andere Standorte nur dann ausgeschlossen werden dürfen, wenn geeignete Vorrangflächen in der Umgebung zur Verfügung stehen. „Wir wollen die Verspargelung der Landschaft in jedem Fall verhindern“, betont Schünhof.

Viele Ausschlusskriterien bei der Suche

Nachdem klar geworden war, dass der Standort nahe der Autobahn bei Landringhausen als Standort für Windkraftanlagen aus dem Rennen war, hatte sich die neue Suche im vergangenen Jahr zunächst verzögert. Grund waren dem Vernehmen nach Planspiele bei der Region zu neuen Windkraftstandorten, aber auch Unsicherheiten rund um Funkfeuer im Deistervorland und mögliche Einflüsse hoher Windräder auf das Flugsicherheitsradar auf dem Deisterkamm. Nun sind die meisten Bedenken offenbar ausgeräumt.

Die Vorarbeiten hat das Landschaftsarchitektur-Planungsbüro von Luckwald geleistet, mit dem die Stadt bereits seit Jahren beim Thema Windkraft kooperiert. „Es gibt viele äußere Einflüsse, die bei der Flächenauswahl beachtet werden müssen“, sagt Schünhof. Dazu gehörten Abstände von Siedlungen und Wohngebäuden, aber auch viele weitere Aspekte und Ausschlusskriterien wie etwa das Rastvogelgebiet im nördlichen Stadtgebiet. Der Bürgermeister bestätigt ausdrücklich, dass die Stadt weiterhin kein Windkraft-Vorranggebiet in dem seit Jahren umstrittenen Bereich zwischen Egestorf, Wennigsen-Degersen und Redderse wünsche.

Entscheidung im Herbst?

Sofern alle noch offenen Fragen in den nächsten Monaten geklärt werden können, will die Verwaltung dem Rat spätestens im Herbst eine Beschlussempfehlung über den mutmaßlichen Standort für neue Windräder vorlegen. „Im Sommer 2022 könnte der Flächennutzungsplan dann verabschiedet werden“, hofft der Bürgermeister.

Von Andreas Kannegießer