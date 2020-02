Winninghausen

Für die Ortsfeuerwehr Winninghausen zahlt sich die Gründung einer Kinderfeuerwehr vor rund zweieinhalb Jahren allmählich mit personellen Zuwächsen in der Nachwuchsabteilung aus. Zum ersten Mal haben die sogenannten Löschwinnis im Vorjahr zwei Kinder an die ältere Gruppe der Jugendfeuerwehr übergeben. „Und im Jahr 2020 werden weitere Kinder folgen“, kündigte Andreas Wende, Leiter der Löschwinnis, in der Jahresversammlung der Ortsfeuerwehr am Sonnabend an.

Löschwinnis starten 2017 mit drei Kindern

Seit ihrer Gründung im August 2017 hat die Winninghäuser Kinderfeuerwehr einen enormen Aufschwung genommen. Damals startete eine kleine Gruppe mit lediglich drei Kindern. Mittlerweile gehören sechs Mädchen und neun Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren zu den Löschwinnis. „Wenn wir in diesem Jahr wieder einige Kinder an die Jugendfeuerwehr übergeben, dann macht mich das persönlich ein wenig traurig, aber auch sehr stolz“, sagte Wende, der gemeinsam mit Conny und Arved Kropp die Jüngsten betreut.

Jungen und Mädchen aus der Löschwinnis-Kinderfeuerwehr haben ihren Spaß beim Umzug. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Neue Mitglieder kann die Jugendfeuerwehr in Winninghausen gut gebrauchen. Denn nachdem in den Vorjahren überdurchschnittlich viele junge Feuerwehrleute in den aktiven Dienst der Einsatzabteilung wechselten, gehören derzeit nur sechs Jugendliche zur Gruppe der Zehn- bis 16-Jährigen. „Leider haben wir die kleine Delle in der Mitgliederstatistik der Jugendfeuerwehr noch nicht kompensieren können, aber da bin ich für die Zukunft ganz zuversichtlich“, betonte Henning Schünhof, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Winninghausen mit insgesamt 253 Mitgliedern, darunter 34 Einsatzkräfte.

Dieter Thamm seit 60 Jahren dabei

Für 40 Jahre aktiven Dienst wurde der Erste Hauptlöschmeister und stellvertretende Ortsbrandmeister Ralf Erdmann mit einer Ehrennadel ausgezeichnet. Stadtbrandmeister Dieter Engelke ehrte außerdem Hauptfeuerwehrmann Dieter Thamm für dessen 60-jährige Zugehörigkeit. Seit 40 Jahren gehören Olaf Krumrey und Marcus Pape als fördernde Mitglieder der Feuerwehr an.

Mehrere Aktive der Ortsfeuerwehr Winninghausen haben ihre Beförderungsurkunden erhalten. Quelle: Frank Hermann

Beförderungen erhielten Tobias Kage zum Oberlöschmeister, Sascha Petrat, Fabian Böhm, Arved Kropp und Luca Laages zu Oberfeuerwehrmännern sowie Maxim Erdmann, Niklas Petrat und Ben-Luca Schlette zu Feuerwehrmännern. Bei den Neuwahlen sprach sich die Versammlung einstimmig für Gerrit Schlette (Atemschutzgerätewart), Maxim Erdmann (stellvertretender Gerätehauswart), Tobias Kage (Gerätewart), Ben-Luca Schlette (stellvertretender Gerätewart), Phil Tebbe (Veranstaltungen) sowie für Walter Moritz und Friedrich Krüger als Sprecher der Altersabteilung aus.

Winninghäuser wollen ein friedliches Osterfeuer Weil es im Umfeld der Winninghäuser Osterfeuer in den Vorjahren häufig zu Schlägereien zwischen betrunkenen Besuchern kam, will die Ortsfeuerwehr als Ausrichter in diesem Jahr gegensteuern – und mit einigen Änderungen zu einem friedlichen Ablauf beitragen. „Wir mussten wiederholt wegen körperlicher Auseinandersetzungen die Polizei und teilweise den Rettungsdienst rufen“, sagt Ortsbrandmeister Henning Schünhof. Im Vorjahr wurden das Osterfeuer mithilfe der Polizei nach Mitternacht beendet und der Festplatz geräumt. Nach intensiven Gesprächen innerhalb des Kommandos und mit der Barsinghäuser Polizei habe sich die Ortsfeuerwehr dazu entschlossen, einige Änderungen im Programm für 2020 vorzunehmen. So beginnt am Sonnabend vor Ostern, 11. April, bereits um 16 Uhr ein kleines Kinderfeuer. Das größere Osterfeuer werde um 18 Uhr entzündet – knapp zwei Stunden früher als zuletzt. Nach 22 Uhr werde das Feuer abgelöscht und die Veranstaltung beendet. nn

Von Frank Hermann