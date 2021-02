Barsinghausen

Nicht nur im Deister, auch in der Barsinghäuser Stadtmitte finden sich in diesen Tagen allerlei winterliche Szenerien. Auf diesem Bild fällt der Blick über den zugefrorenen Ziegenteich hinweg auf das historische Fachwerkrathaus der Deisterstadt. Links dahinter lugt der Dachreiter der Klosterkirche zwischen den Bäumen hervor. Nicht überall im Stadtgebiet geht es derzeit aber so idyllisch zu. Die Stadtverwaltung hat die Bürger nochmals an ihre Schneeräumpflicht erinnert. Geh- und Radwege seien auf voller Breite von Schnee und Eis zu befreien. In verkehrsberuhigten Bereichen sei ein 1,50 Meter breiter Streifen am Rand freizuhalten. Bürgermeister Henning Schünhof appelliert zudem an die Bürger, die Hydranten auf den Straßen vor ihren Grundstücken freizulegen, um den Freiwilligen Feuerwehren die Arbeit zu erleichtern. „Im Ernstfall zählt für die Einsatzkräfte jede Sekunde“, betont er.

Von Andreas Kannegießer