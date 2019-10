Hannover

Die Städte und Gemeinden in der Region Hannover erhalten in diesem Jahr rund 12 Millionen Euro Wohnbauprämie. Der von der Region neu geschaffene Zuschuss wird je nach Menge neu gebauter Wohnungen zur freien Verwendung an die einzelnen Kommunen überwiesen. Für die Wohnbauprämie stehen für dieses und die ko...