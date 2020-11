Barsinghausen

Eine der letzten großen Lücken im Baugebiet Wohnen am Bullerbach wird geschlossen: Auf einem rund 7.900 Quadratmeter großen Grundstück an der Dresdener Straße will die Deutsche Reihenhaus AG für rund 8,9 Millionen Euro 31 Einfamilienhäuser errichten. „Der Bauantrag bei der Stadt Barsinghausen ist gestellt“, sagt Achim Behn, der für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Deutschen Reihenhaus AG zuständig ist. Die Bauarbeiten sollen im ersten Quartal 2021 beginnen. Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 wird der Wohnpark komplett fertiggestellt sein.

31 Einfamilienhäuser im Wohnpark

Die Deutsche Reihenhaus AG baut mit den 31 Eigenheimen im Wohnpark am Bullerbach zum ersten Mal in Barsinghausen. „Wir haben im Vorfeld eine Standortanalyse gemacht. Unsere Ampel stand auf grün“, sagt Pressesprecher Behn. Öffentliche Verkehrsmittel, Kindergärten, Schulen, Geschäfte – alles sei nicht weit weg und auch zu Fuß gut zu erreichen.

„Familien, die sich für ein eigenes Zuhause in Barsinghausen entscheiden, möchten naturnah leben aber doch schnell in der Metropole Hannover sein können“, sagt Vorstandsvorsitzender Carsten Rutz. Die Deutsche Reihenhaus AG lege außerdem Wert auf ein ökonomisch und ökologisch nachhaltiges Zuhause. „Unsere Häuser sind ausgereift und werden stetig optimiert“, sagt Rutz.

Zwei Häusertypen im Verkauf

Zwei Hausmodelle werden angeboten: Die zwölf Häuser des Typs „120 Quadratmeter Wohntraum“ starten bei 259.990 Euro inklusive Grundstück für ein Reihenmittelhaus. Das Haus „145 Quadratmeter Familienglück“ wird 19 Mal gebaut und beginnt bei 319.990 Euro. Der Grundriss ist vorgegeben. Alle Häuser werden im KfW-55-Energiestandard errichtet. Auf Wunsch kümmert sich die Deutsche Reihenhaus AG auch um den Innenausbau „Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass 90 Prozent der Kunden das lieber individuell gestalten wollen“, sagt Behn.

Auf der Internetseite der Deutschen Reihenhaus AG können Interessierte einen virtuellen 360-Grad-Rundgang machen. Vergleichbare Musterhäuser stehen unter anderem in Köln, wo sich der Hauptsitz des Familienunternehmens befindet, in Bottrop, Kamp-Lintfort und Wesel. Aufgrund der aktuellen Situation finden derzeit keine öffentlichen Musterhaustage statt. Termine für eine individuelle Besichtigung können aber vereinbart werden.

158 Wohneinheiten in Gehrden in Planung

Die Vermarktung für die 31 Reihenhäuser in Barsinghausen hat erst vor wenigen Tagen begonnen. Feste Reservierungen gebe es noch nicht, aber bereits einige Voranfragen, sagt Behn. Das Projekt in Barsinghausen ist nicht das einzige in der Gegend, das das Kölner Unternehmen gerade anschiebt. In Gehrden hat die Deutsche Reihenhaus AG im Ortskern das ehemalige Vorwerk-Gelände gekauft, wo 158 Wohneinheiten entstehen sollen.

Von Jennifer Krebs