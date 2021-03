Barsinghausen

Die Polizei sucht nach zwei Unfallfluchten Zeugen. Die erste Tat ereignete sich am Freitag auf dem Netto-Parkplatz an der Hinterkampstraße. Ein Autofahrer beschädigte mit der Tür seines silbernen VW Golf einen schwarzen Audi A4 – und fuhr davon. Laut Polizei stieß der Unbekannte seine Fahrertür beim Öffnen mehrfach gegen die Beifahrertür des geparkten Audi. Dabei entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

Außerdem kam es am Freitag an der Straße Die Heide in Kirchdorf zu einer weiteren Unfallflucht. Dort wurde ein Metallzaun beschädigt. Die Polizei hat keine Hinweise auf den Verursacher, sie schätzt den Schaden auf etwa 240 Euro.

Wer Hinweise zu beiden Vorfällen geben kann, wird gebeten sich beim Polizeikommissariat Barsinghausen unter Telefon (05105) 523115 zu melden.

Von Lisa Malecha