Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung ist von ihrer Aussage abgerückt, dass ein Klönschnack auf dem Wochenmarkt angesichts der aktuellen Corona-Regeln grundsätzlich „untersagt“ sei. Etliche Leser hatten sich gemeldet und darauf verwiesen, dass ein grundsätzliches Verbot keineswegs vom Wortlaut der in der vergangenen Woche erlassenen Niedersächsischen Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte anlässlich der Corona-Pandemie gedeckt sei.

Tatsächlich ist es laut Verwaltung möglich, dass „maximal zwei Personen“ zum Beispiel für ein Gespräch aufeinandertreffen, sofern der Mindestabstand eingehalten wird. „Damit ist das Treffen und Klönen auf dem Markt in Gruppen von mehr als zwei Personen nicht zulässig“, ergänzt die Stadtverwaltung auf Anfrage. „Der physische Kontakt zu anderen Menschen außerhalb des eigenen Haushalts ist auf das absolut notwendige Maß zu beschränken.“

Auf dem Markt wird es zu eng

Bürgermeister Marc Lahmann bittet die Bürger um Verständnis für die Beschränkungen ihrer normalen Freiheiten in Zeiten der Corona-Pandemie. „Der Wochenmarkt bietet sich für Begegnungen und Gespräche an, das ist verständlich“, sagt er. Allerdings habe die Verwaltung am vergangenen Wochenende festgestellt, dass zeitweise so viele Menschen auf dem Markt auf dem Europaplatz unterwegs gewesen seien, dass die Abstandsregeln nicht eingehalten werden konnten. In anderen Kommunen seien Märkte daraufhin schon gesperrt worden, sagt Lahmann. „Das wollen wir vermeiden.“

In Absprache mit der Marktgilde versuche die Stadt, die Aufstellungsfläche des Marktes zu erweitern. Gleichzeitig appelliert der Verwaltungschef an die Marktbesucher, Gespräche zu zweit besonders in Zeiten des größten Andrangs möglichst nicht zwischen den Marktständen zu führen. „Unser Ziel ist es, dass möglichst viele Menschen auf dem Markt ohne Ansteckungsgefährdung einkaufen können“, betont Lahmann.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer