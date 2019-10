Hannover/Burgdorf

Ermittlungserfolg der Polizei in Burgdorf: Die Beamten haben am Mittwoch zwei Männer in Hannover festgenommen, die seit Weihnachten 2018 mindestens 20 Wohnungseinbrüche begangen haben sollen. „Wir hatten bei all diesen Taten Gemeinsamkeiten festgestellt“, sagt Martina Thöne von der Polizeiinspektion Burgdorf. Demnach schlugen die insgesamt sogar vier Verdächtigen aus Hannover und dem Kreis Hildesheim nicht nur in der Region zu, sondern auch in anderen Bundesländern.

Vorgehen überführt die Einbrecher

Laut Thöne begann die Serie an Einbrüchen am 23. Dezember unter anderem im Zuständigkeitsbereich der Inspektion Burgdorf – deswegen wurden dort die weiteren Untersuchungen aufgenommen. Im Laufe der Zeit erkannten die Beamten ein Muster, das die Sprecherin aber aus „ermittlungstaktischen Gründen“ noch nicht nennen möchte.

Dabei beschränkten sich die beiden Männer aber nicht nur auf Niedersachsen oder die Region Hannover. Wie Thöne berichtet, gerieten auch Wohnungen in anderen Bundesländern in den Fokus der Verdächtigen. Den entstandenen Schaden kann die Polizeisprecherin jedoch derzeit nicht beziffern: „Die Auswertung dauert noch an.“ Fest stehe aber, dass es die vierköpfige Bande unter anderem auf Schmuck und Bargeld abgesehen hatten, während die Geschädigten im Urlaub weilten.

Polizei durchsucht vier Wohnungen

Am Mittwoch erfolgte schließlich der Zugriff. Die Polizei durchsuchte drei Wohnungen in der Landeshauptstadt und eine im Kreis Hildesheim. In diesem Zusammenhang seien die beiden Verdächtigen festgenommen worden. „Zusätzlich wurden zahlreiche Gegenstände, Datenträger und Mobiltelefone sichergestellt“, sagt Thöne. Die Polizei ermittelt nun wegen bandenmäßigen Wohnungseinbruchs gegen die Männer. Ein Richter ordnete noch am Mittwoch Untersuchungshaft für den 58- und 59-Jährigen an.

Lesen Sie mehr:

Einbrüche in Hannover und im Umland: Hier schlagen die Täter am häufigsten zu

Schutz vor Einbrüchen? Polizei-App Premap ist keine Hilfe bei Vorhersage von Einbrüchen

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Burgdorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling