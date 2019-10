Oldhorst/Schillerlage

Schwere Verletzungen hat am Donnerstagmorgen eine 21-jährige Autofahrerin erlitten: Die junge Frau war mit ihrem VW zwischen Oldhorst und Schillerslage unterwegs, als sie gegen 8.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Neun Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schillerslage rückten unter der Leitung von Ortsbrandmeister Timo Scheffler mit drei Fahrzeugen aus, sie klemmten die Batterie des Unfallautos ab. „Ersthelfer hatten die Fahrerin bereits aus dem Auto befreit, weil sich die Türen noch öffnen ließen“, sagte Scheffler und fügte hinzu, die Feuerwehr habe die Verletzte dann an den Rettungsdienst übergeben können. Dieser brachte die 21-Jährige zur stationären Behandlung in die Medizinische Hochschule. Die Polizei sperrte die Straße während der Unfallaufnahme für 20 Minuten komplett, anschließend leiteten die Beamten die Autos einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Von Antje Bismark