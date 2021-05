22 Burgdorfer halten sich nicht an die Corona-Regeln

Burgdorf

Die Polizei hat auch am Freitag und am Sonnabend etliche Verstöße gegen die aktuell geltende Corona-Verordnung des Landes festgestellt. In Burgdorf hielten sich laut Polizei am Freitag sieben und am Sonnabend sogar 13 Betroffene nicht an die Kontaktbeschränkung, die es Angehörigen eines Haushalts erlaubt, mit maximal einer weiteren Person zusammenzukommen. Ihnen droht nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Am Sonnabend traf die Polizei zudem in Burgdorf zwei Personen an, die gegen die Ausgangssperre verstießen. Auch sie erwartet ein Ordnungsgeld.

Von Joachim Dege