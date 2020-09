ADFC-Umfrage: Wie zufrieden sind die Burgdorfer mit ihren Radwegen?

Burgdorf

Alle zwei Jahre erhebt der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club ( ADFC), wie zufrieden Fahrradfahrer mit den Radwegen in ihrer jeweiligen Kommune sind. In diesem Jahr ist es wieder soweit. Die ADFC-Ortsgruppe Burgdorf-Uetze ruft deshalb Radfahrer dazu auf, dass sie sich am sogenannten ADFC-Fahrradklimatest beteiligen sollen, um ein Zufriedenheitsbarometer erstellen zu können.

Noch bis zum 30. November bestehe die Möglichkeit, die Stadt und ihre Radwege nach verschiedenen Kriterien zu bewerten. Die so gewonnenen Erkenntnisse gäben Verkehrsplanern und politisch Verantwortlichen eine Rückmeldung über den Erfolg ihrer Vorhaben zur Radverkehrsförderung.

Sie zeigen außerdem den Verbesserungsbedarf auf, sagt ADFC-Sprecherin Beate Rühmann. „Je mehr Menschen teilnehmen, desto aussagekräftiger und verlässlicher werden die Ergebnisse des Fahrradklimatests 2020.“ Wer sich beteiligen will, findet den Onlinefragebogen auf der Internetseite fahrradklima-test.adfc.de.

Von Joachim Dege