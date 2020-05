Region

Am Pfingstmontag, 1. Juni, sind keine Müllfahrzeuge unterwegs. Die Touren verschieben sich deshalb nach dem Feiertag um einen Tag nach hinten. Das gilt sowohl für den Abfallwirtschaftsbetrieb Aha als auch für das Unternehmen Remondis, das im Umland von Hannover für die gelben Säcke zuständig ist.

Die reguläre Montagstour fahren Aha und Remondis erst am Dienstag, 2. Juni. Den Abfall von der Dienstagstour holen die Müllwerker am Mittwoch, 3. Juni, ab. Die weiteren Termine in der Woche rücken ebenfalls einen Tag nach hinten. Die Fahrzeuge von Aha und Remondis sind deshalb auch am Sonnabend, 6. Juni, unterwegs und nehmen die reguläre Freitagstour mit. Remondis bittet die Bürger darum, die gelben Säcke mit Leichtverpackungsmüll bis spätestens 7 Uhr an den Straßenrand zu legen – jedoch erst am Tag der Abholung.

Das Servicetelefon und die Gebührenhotline von Aha sind am Pfingstmontag nicht besetzt. Zudem bleiben alle Deponien und Wertstoffhöfe des Unternehmens geschlossen.

