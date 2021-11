Hannover

Beim internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, dem „Orange Day“, am Donnerstag will auch die Polizeidirektion Hannover ein Zeichen setzen. Die Behörde beteiligt sich an verschiedenen Aktionen und bietet vor Ort Hilfe an.

Dabei sein werden die Inspektionen Hannover, Burgdorf und Garbsen. In Hannover können Interessierte mit dem Kontaktbereichsdienst des Kommissariats Limmer sprechen. Von 10 Uhr bis 15 Uhr sind die Beamtinnen und Beamten im Bereich der Limmerstraße vertreten. Von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr sind zudem persönliche Gespräche an Infoständen auf dem Hof der Neustädter Hof- und Stadtkirche, Rote Reihe 6, möglich. Das gleiche Angebot gibt es von 10 Uhr bis 6 Uhr gemeinsam mit dem Kulturtreff „Plantage“ auf dem Davenstedter Markt.

Anonyme Beratung am Telefon

Im Bereich der Inspektion Burgdorf unterstützt das Präventionsteam eine sogenannte Ankreideaktion der Stadt. Dabei sollen kurze Sätze, die auf das Thema Gewalt an Frauen aufmerksam machen, auf Straßen und Plätze geschrieben werden. Außerdem soll auf Hilfsangebote und eine Hotline des Arbeitskreises „Häusliche Gewalt“ der Stadt Burgdorf hingewiesen werden.

Von 14 Uhr bis 16 Uhr sind unter der Telefonnummer (05136) 898270 auch anonyme und vertrauliche Beratungen möglich. Im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Garbsen werden Angehörige des Präventionsteams beim Hissen der Fahne der Organisation „Terres de Femmes“ dabei sein.

4400 Fälle von „Häuslicher Gewalt“ 2020

Die Polizeidirektion Hannover verzeichnet jährlich mehrere Tausend Fälle von sexualisierter, digitaler, physischer und psychischer Gewalt gegen Frauen. Allein im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt auf 4400. 2018 gab es 4151 Straftaten, 2019 verzeichnete die Polizei 4417 Delikte.

„Ursächlich für die hohe Zahl könnte das positive Anzeigeverhalten von Betroffenen, aber auch Nachbarn sein, das wiederum auf entsprechende Präventionsarbeit der Polizei zurückzuführen ist“, erklärt Markus Häckl, Leiter des Dezernates für Kriminalitätsbekämpfung und Prävention der Polizeidirektion. So startete die Behörde im vergangenen Jahr die Kampagne “#schlussdamit! Häusliche Gewalt ist keine Privatsache“.

Präventionsrat mit neuem Motto

Aktuell engagiert sich die Polizeidirektion im Kommunalen Präventionsrat, der erst im Oktober das Jahresmotto „Hannover ist stärker als Gewalt – für sichere Familien in unserer Stadt“ ausgerufen hat.

