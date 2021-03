Hannover

Der Streit eines 55-Jährigen aus Burgdorf mit seiner Krankenkasse ist derart eskaliert, dass er mit einem Amoklauf in Hannover gedroht hat. Am Dienstagabend rückte die Polizei an und durchsuchte die Wohnung des Mannes im Ortsteil Ehlershausen. Weil der 55-jährige Mieter seine Wohnungstür nicht freiwillig öffnete, musste sich die Polizei gegen 22 Uhr gewaltsam Zutritt verschaffen.

Amoklauf in sozialen Medien angedroht

Hintergrund ist eine Auseinandersetzung des 55-Jährigen mit seiner Krankenkasse um eine ausstehende Rückzahlung. Sollte sein Geld nicht überwiesen werden, werde er in Hannover Amok laufen, habe er seiner Kassenniederlassung über soziale Medien angedroht, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 55-Jährige gab an, er habe aus Wut gehandelt, aber nicht wirklich einen Amoklauf beabsichtigt. Ihm wurde schließlich mitgeteilt, dass die strittige Zahlung schon vor seiner Androhung veranlasst worden war. Die Polizei konnte anschließend wieder abrücken.

