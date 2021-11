Burgdorf

Mit einem fingierten Unfall auf dem Parkplatz vor der Paulus-Kirche in der Südstadt haben zwei Männer versucht, eine Autoversicherung über den Tisch zu ziehen. Der Schwindel flog auf, weil eine Frau den angeblichen Zusammenstoß beobachtete und stutzig wurde. Das Amtsgericht hat die Betrüger nun verurteilt.

Die 29 und 30 Jahre Männer trafen sich an einem Nachmittag Anfang März mit ihren Fahrzeugen – beide fahren einen VW Golf – vor der Kirche, wo sie auf dem leeren Parkplatz parkten. Dann setzte der Jüngere seinen silberfarbenen Golf zurück und rammte den schwarzen Golf seines Kumpels, der ausgestiegen war und seelenruhig zuschaute. Weil beiden der angerichtete Schaden offenbar noch nicht ausreichend erschien, wiederholte der Crash-Fahrer das Manöver. Anschließend besahen sich die Männer das Ergebnis und fuhren von dannen – nach Hause zum vermeintlichen Unfallopfer.

Fingierter Unfall soll 6664 Euro einbringen

Dort ließ der Mann mit dem schwarzen Golf nichts anbrennen. Er rief einen Sachverständigen an, der den Schaden begutachten sollte. Auf beachtliche 6664 Euro schätzte dieser den Schaden, den der Verursacher umgehend seiner Versicherung anzeigte – mit der Bitte um Regulierung.

Was die Männer nicht mitbekommen hatten war, dass die Sekretärin der Kirchengemeinde in ihrem Büro den Krach des ersten Aufpralls gehört hatte. Aufmerksam geworden, schaute sie genauer hin. Zumal sie vermutete, dass sich der Unfallverursacher aus dem Staub machen wollte, weil der silberfarbene Golf nach der ersten Karambolage zunächst aus ihrem Blickfeld fuhr. Wider Erwarten aber setzte das Auto erneut zurück, um mit dem Heck abermals in die Front des parkenden schwarzen Golfs zu krachen. Die Pfarrsekretärin traute ihren Augen nicht. Erst recht nicht, als sie sah, wie die Männer anschließend in aller Eintracht bei den Fahrzeugen beisammen standen und miteinander sprachen, als sei nichts Ungewöhnliches geschehen, bevor sie schließlich gemeinsam das Feld räumten.

Die Polizei, von der Frau ins Bild gesetzt, nahm Ermittlungen auf. Der Verdacht lag nahe, dass der Unfall fingiert gewesen sein könnte. Tatsächlich war er da schon der Versicherung gemeldet. Der Sachverständige allerdings rückte sein Gutachten erst auf schriftliche Anforderung heraus. Von diesem bekamen die Männer möglicherweise einen Hinweis auf die Ermittlungen. Der Unfallverursacher erklärte daraufhin seiner Versicherung, dass er den Schaden bereits privat reguliert habe.

Gericht wertet fingierten Unfall als Betrugsversuch

Im Gerichtssaal behaupteten beide Angeklagten übereinstimmend, es habe nur einen Crash gegeben. Und der sei aus Versehen beim Rückwärtsausparken passiert. Dass beide den Schaden untereinander reguliert hätten, habe mit früheren Betrugstaten des Unfallverursachers zu tun. Man habe befürchtet, dass ihm der Unfall als Versicherungsbetrug ausgelegt würde.

Diese Räuberpistole verfing nicht vor Gericht – die Männer wurden für den Betrugsversuch verurteilt. Der Fahrer des schwarzen Golf, der sich bislang strafrechtlich noch nichts hatte zu Schulden kommen lassen, bekam eine Geldstrafe in Höhe von 4200 Euro aufgebrummt. Sein Komplize, der bereits zwei Betrugsdelikte auf dem Kerbholz hat, erhielt eine Freiheitsstrafe von vier Monaten, die drei Jahre lang zur Bewährung ausgesetzt ist. Außerdem muss er eine Geldauflage von 1500 Euro zahlen.

Von Joachim Dege