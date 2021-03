Burgdorf

Die Corona-Pandemie dient schlecht als Ausrede für Verurteilte, die unter Bewährung stehen und den Kontakt zum Bewährungshelfer nicht halten – diese Mahnung hat jetzt ein 36 Jahre alter Mann aus Burgdorf im Amtsgericht Burgdorf erhalten. Er hatte im Gerichtssaal ausgesagt, dass er seine kranke Mutter pflege und aus Schutz vor einer Infektion auf das Fahren von Bussen und Bahnen verzichte. „Telefonieren können sie aber schon, oder?“, fragte die Amtsrichterin ohne jegliche Ironie, dafür aber mit viel Nachdruck.

Angeklagter zerschlägt mit der Faust den Außenspiegel eines parkendes Lastwagens

Die Richterin verhandelte gegen den polizeibekannten Burgdorfer wegen einer Sachbeschädigung – die der Mann auch unumwunden zu Beginn der Sitzung einräumte. „Ich kann es nicht abstreiten, ich habe einen Fehler gemacht“, sagte er. Demnach hatte er sich im Juni vergangenen Jahres mit seiner Ex-Freundin gestritten, es folgten Beschimpfungen in sozialen Netzwerken – und schließlich zog er mit einer Flasche Wodka zu einem Bekannten am Brandende, um dort mit dem Alkohol den Frust zu ertränken. Reichlich betrunken fuhr er später mit dem Fahrrad zur Wohnung seiner Mutter, als ihn an der Friedrikenstraße eine weitere Nachricht auf dem Handy erreichte. Darüber ärgerte sich der 36-Jährige so sehr, dass er mit der Faust gegen den Außenspiegel eines parkenden Lastwagens hieb und den Spiegel zerschlug.

Richterin: „Sie stehen mit einem Bein im Gefängnis“

Anschließend radelte der 36-Jährige weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Passanten hatten den Vorfall jedoch beobachtet und die Polizei alarmiert – mit Hinweis auf das Fahrrad samt der auffallend weiß-roten Tasche des Angeklagten. Dieses Gefährt und seinen Fahrer entdeckte die Besatzung einer Funkstreife während der Fahndung schließlich an der Straße Am Langen Mühlenfeld. „Uns fiel auf, dass der Mann reichlich Alkohol getrunken hatte“, sagte ein Polizist in der Verhandlung. Der Alkomat zeigte einen Wert von 1,8 Promille an, die Blutprobe ergab 1,43 Promille. Wegen der Ermittlungen nahmen die Beamten den Mann mit zur Dienststelle. „Während der Fahrt äußerte er suizidale Absichten, deshalb zogen wir noch einen Arzt hinzu“, sagte der Polizist.

Bereits 16 Verurteilungen im Strafregister

Bei den Beamten und auch vor Gericht ist der Burgdorfer kein Unbekannter: Allein 16 Verurteilungen finden sich in seinem Strafregister, die meisten davon wegen Erschleichens von Leistungen sowie Besitz und Handelns mit Drogen. Immer wieder hatte der Mann kurze Freiheitsstrafen verbüßt, weshalb ihm die Richterin durchaus „Hafterfahrung“ bescheinigte. Umso unverständlicher se es, dass der 36-Jährige, der die Schule ohne Abschluss verließ und im Anschluss mehr als zwei Jahre bei einer Entziehungskur in Griechenland verbrachte, jetzt die Bewährungsauflagen nicht einhalte. So reagiere er seit Monaten nicht auf Anrufe und Briefe.

Die Corona-Pandemie verhindere solche Kontakte nicht, betonte die Richterin. „Sie stehen deshalb mit einem Bein im Gefängnis“, sagte sie und verhängte angesichts des Geständnisses und des geringen Schadens eine Geldstrafe von 400 Euro. Zudem muss der arbeitslose Mann den Schaden am Auto bezahlen – das Urteil nahm er noch im Gericht an.

Von Antje Bismark