Burgdorf/Gehrden

„Ich stelle mir gerade vor, wie ich vor dir stehe und dich niedermetzele“: Mit diesem Satz hat ein 58 Jahre alter Mann aus Ehlershausen im Oktober vergangenen Jahres am Telefon einen 32-jährigen Disponenten aus Gehrden bedroht. Dafür verurteilte ihn das Amtsgericht Burgdorf jetzt zu einer Geldstrafe von 1200 Euro. Damit fällt die Strafe höher aus als jene, die das Gericht zuvor in einem Strafbefehl über 900 Euro festgesetzt hatte. Gegen diesen wollte sich der Mann nun wehren.

Am Abend des verhängnisvollen Oktobertages klagte die 82 Jahre alte Mutter des gelernten Tischlers über starke Rückenschmerzen, offenbar psychosomatisch bedingt durch den Tod ihres Mannes im August. So schilderten es Mutter und Sohn übereinstimmend im Gerichtssaal. Auf Wunsch der Seniorin rief der 58-Jährige nach 21 Uhr über die Telefonnummer 116117 den ärztlichen Bereitschaftsdienst an, um auf diesem Weg einen Rettungswagen alarmieren zu können. Aus diesem Anruf entwickelte sich nach den Schilderungen des Disponenten, der ans Telefon gegangen war, innerhalb kürzester Zeit eine wahre Flut von Beleidigungen und Bedrohungen

Disponent alarmiert die Polizei

Seinen Worten zufolge gehört es zu seinen Aufgaben, die Daten von Patienten zu erfragen, die oder deren Angehörige die Notrufnummer wählen. „Wir brauchen zum Beispiel auch das Geburtsdatum, damit der Arzt weiß, welche Medikamente er benötigen könnte“, erklärte der 32-Jährige im Gerichtssaal. Nachdem der Angeklagte zuvor bereitwillig den Namen und die Anschrift seiner Mutter genannt hatte, rastete er laut der Aussage des Zeugen bei der Frage nach dem Geburtsdatum völlig aus. „Ich bring dich um, du Sau“, soll dieser am Telefon gedroht haben. Und: „Was soll der Scheiß, wenn meine Mutter stirbt, zeige ich dich wegen Totschlags an.“ Zudem habe der 58-Jährige gedroht: „Ich mache dich weg.“ Insgesamt sieben Minuten habe der Anruf gedauert, an dessen Ende der Disponent ankündigte, die Polizei einzuschalten.

„Solch einen krassen Anruf habe ich noch nie erlebt“

„Wir sind es gewohnt, dass Menschen auch mal ausrasten, aber die meisten beruhigen sich nach einiger Zeit wieder“, erklärte der 32-Jährige. Er habe vor dem Arztbesuch mithilfe der Polizei unbedingt klären wollen, ob der Mediziner gefahrlos die Mutter hätte behandeln können – oder ob sich die Aggressivität des Mannes möglicherweise auch noch gegen die Einsatzkräfte gerichtet hätte. Erst später, nach Rücksprache mit Kollegen und mit der Polizei, habe er sich dann zu einer Strafanzeige wegen Bedrohung entschlossen. „Solch einen krassen Anruf habe ich noch nie erlebt“, betonte der Disponent. „Das hat mich doch sehr getroffen und mitgenommen.“

Angeklagter weist jede Schuld von sich

Der Angeklagte, dessen Ehefrau vor Gericht die Aussage verweigerte, wies die Vorwürfe zurück. „Meine Mutter war schwer krank, und ich wollte nach dem Tod meines Vaters auch nicht sie noch verlieren“, sagte er. Er unterstellte dem Disponenten, dieser habe sich die Beleidigungen und Bedrohungen ausgedacht. Dass die Polizei anstelle des von ihm geforderten Rettungswagens gekommen sei, empfinde er als Unverschämtheit. Glücklicherweise habe er nach dem ärztlichen Bereitschaftsdienst noch die DRK-Rettungswache angerufen, die dann einen Krankenwagen geschickt habe.

Geldstrafe von 1200 Euro verhängt

Weder Staatsanwaltschaft noch Amtsrichterin nahmen dem 58-Jährigen – mehrfach vorbestraft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Führerschein – seine Version des Abends ab. „Diese Einlassung ist widerlegt durch die glaubhafte Aussage des Zeugen“, sagte die Vertreterin der Anklagebehörde, die eine Geldstrafe von 1200 Euro forderte. „Der Tatbestand der Bedrohung ist eindeutig erfüllt“, erklärte die Richterin in ihrer Urteilsverkündung. Auch wenn sie die Trauer um den Vater und die Angst um die Mutter verstehen könne, sei dies kein Grund, derart ausfallend zu werden. Deshalb folgte sie dem Antrag der Staatsanwältin.

Von Antje Bismark