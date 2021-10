Burgdorf

Eine Strafe von 400 Euro an die Opferschutz-Organisation Weißer Ring muss ein 41 Jahre alter Mann zahlen, der im Oktober vergangenen Jahres seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung attackiert hatte – dazu hatte ihn das Amtsgericht Burgdorf bereits zu Beginn dieses Jahres verurteilt. Doch der Mann setzte nach zwei Raten die Zahlung aus, weil er nach eigenen Angaben inzwischen seine Firma aufgeben musste und kein Geld vom Amt bekomme. Deshalb stand er nun erneut vor Gericht.

Seine Ehefrau hatte am 22. Oktober 2020 die Polizei gerufen, weil ihr Mann sie bedroht, beleidigt und ihr ins Gesicht gespuckt hatte. Unter anderem sei seinerzeit der Satz gefallen: „Wenn du die Polizei holst, bringe ich dich um“, zitierte Amtsrichterin Stephanie Rohe aus der Akte. Die zweifache Mutter alarmierte dennoch die Einsatzkräfte, die eine mehrtägige Wegweisung nach dem Gewaltschutzgesetz aussprachen. Diese ignorierte der 41-Jährige und suchte die Wohnung am nächsten Tag erneut auf. Wegen beider Vergehen erstattete die Ehefrau seinerzeit einen Strafantrag, den sie später zurückzog.

Gleichwohl muss der Burgdorfer als Entschädigung die 400 Euro an den Weißen Ring zahlen, daran ließ Rohe in der jetzigen Verhandlung keinen Zweifel. „Ich bin in der Pandemie pleite gegangen, nachdem ich 15 Jahre selbstständig war, und bekomme jetzt kein Geld mehr“, sagte der zweifache Vater und betonte, seine Frau habe über die neue Situation das Gericht informiert – Richterin Rohe indes fand keine Bestätigung dazu in den Akten. Nun schreibe er Bewerbungen und hoffe auf eine Anstellung, sodass er bis Dezember dieses Jahres das Geld überweisen könne. Auch seine Ehefrau, erneut als Zeugin geladen, bestätigte diese Aussage – Rohe räumte eine Fristverlängerung ein, auch, weil der Mann eine ersatzweise, gemeinnützige Arbeit nicht leisten wollte.

Von Antje Bismark