Burgdorf

Ein arbeitsloser Koch hat im Juni vergangenen Jahres in einer Wohngemeinschaft in der Nordstadt derart randaliert, dass es vier Polizisten brauchte, um ihn zur Räson zu bringen. Das Amtsgericht Burgdorf hat den Mann jetzt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hatte den Mann, dessen Sinne in jener Nacht von annähernd zwei Promille Alkohol im Blut reichlich umnebelt waren, auch wegen Körperverletzung angeklagt. Sie ließ diesen Tatvorwurf allerdings während der Gerichtsverhandlung fallen, weil entscheidende Zeugen, darunter die möglichen Opfer, den Prozess schwänzten.

Die Randale begann kurz nach Mitternacht. Der Angeklagte und eine WG-Mitbewohnerin gerieten in Streit. Es kam zur Schreierei. Und zu Handgreiflichkeiten, bei der die Frau Verletzungen davongetragen haben soll. Mehr noch: Der Mann rastete derart aus, dass er auf dem Flur einen Küchenstuhl kurz und klein schlug. Ein Stuhlteil traf einen weiteren Hausbewohner, der eine blutige Lippe davontrug. Die Frau verbarrikadierte sich mit ihrem Freund und ihrem Hund in ihrem Zimmer und alarmierte die Polizei. Als diese mit vier Einsatzkräften eintraf, war das Geschrei noch immer groß und bereits vom Gehweg aus zu hören.

Polizist bringt Wüterich mit Pfefferspray zur Räson

Die Polizisten versuchten, den tobenden Mann zu beruhigen. Sie schafften es sogar, ihn aus der Wohnung und dem Haus zu manövrieren. Dann allerdings rastete der Mann urplötzlich erneut aus, stürmte wieder nach oben, schlug und trat dort gegen die abgesperrte Zimmertür der Mitbewohnerin. Ein Polizist packte den Wüterich und bugsierte diesen in sein Zimmer. Die Kollegen schirmten die Mitbewohner ab. Mithilfe einer gezückten Pfefferspraydose versuchte der Polizist, den Mann in Schach zu halten. Doch der bewegte sich mit erhobenen Fäusten auf den Polizisten zu, woraufhin dieser das Spray einsetzte. So schilderten die Polizisten das Geschehen.

Auf diese Weise gelang es der Polizei schließlich doch noch, den Mann mit auf die Wache zu nehmen, wo er weiter randalierte und unter anderem gegen die Tür der Ausnüchterungszelle urinierte. Das Gericht kam zum Urteil, dass der Angeklagte sich nicht nur den Anordnungen der Polizisten widersetzt hatte, sondern obendrein versucht hatte, einen von ihnen anzugreifen. 100 Tagessätze à 10 Euro lautete das Strafmaß für den Mann, der nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist.

Von Joachim Dege