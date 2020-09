Burgdorf

45 Reiter aus der ganzen Bundesrepublik trafen sich im Mai vergangenen Jahres in Schillerslage zu einem Hochschulvergleichsturnier. In der Nacht zum 25. Mai feierten sie dann noch ein rauschendes Fest im dafür angemieteten Eventlokal Black Horse. Das Pferdeland Burgdorf dürfte bei einigen Teilnehmern allerdings in schlechter Erinnerung bleiben: Als die Party bereits vorbei war und der Morgen graute, schlug ein Burgdorfer einen Partygast aus Frankfurt krankenhausreif. Mit einem Fausthieb brach er ihm den Kiefer. Jetzt verhandelt das Amtsgericht Burgdorf den Fall.

Der mutmaßliche Schläger aus der Südstadt ist ein kahlköpfiger, stämmiger Mann mit Vollbart. Der 47-Jährige ist zurzeit arbeitslos. Als ihn die Strafrichterin Stephanie Rohe danach fragt, kann er sich an die nämliche Nacht und die Geschehnisse vor dem Black Horse nicht erinnern.

Partygäste tragen rosa Kostüme

Dabei hat die Polizei ihn in der Nacht dort nachweislich angetroffen, verwarnt und seine Personalien aufgenommen. Er soll mit anderen versucht haben, ins Black Horse zu gelangen. Die jungen Reiter aber wollten lieber für sich bleiben. Sie hatten ihre Flamingo-Mottoparty, bei der auch die Männer rosa trugen, als geschlossene Gesellschaft ausgewiesen. Über die Zurückweisung ärgerte sich der Angeklagte. Er quittierte sie mit homophoben Schimpftiraden. Als der Streit zu eskalieren drohte, rief jemand die Polizei. Die kam, griff schlichtend ein und beendete so den Streit – scheinbar.

Brutal wurde es, als die Party sich dem Ende zuneigte. Zwei Männer – einer von ihnen wohnt dem Prozess als Nebenkläger bei – standen gegen 5 Uhr betrunken vor dem Black Horse und warteten auf den Shuttle zur Turnhalle, wo für die studentischen Reiter das Nachtlager bereitet worden war. Plötzlich soll sich der Angeklagte vor einem der beiden Männer aufgebaut und erneut homophobe Beleidigungen ausgestoßen haben. Dann setzte es einen dumpfen Schlag. Die Faust des 47-Jährigen landete im Gesicht des Reiters aus Frankfurt, der mit gebrochenem Kiefer blutend zu Boden ging.

Mehrere Reiter, Frauen wie Männer, identifizierten den Angeklagten im Prozess als den Schläger. Nur das Opfer selbst hatte keine Erinnerung mehr an den Hieb. Er sei erst wieder bei sich gewesen, als er blutend auf dem Boden saß, bekannte er im Zeugenstand. Eine Woche in der Klinik mit Operation und eine weitere arbeitsunfähig im Krankenstand seien die Folgen der Attacke gewesen. Und er brauche noch eine neue Zahnkrone, weil sich eine alte infolge des Schlags gelöst habe.

Strafrichterin vertagt den Prozess

Nach dem Angriff soll sich das Streitgeschehen auf die andere Straßenseite in Richtung Kreisel und untere Marktstraße verlagert haben. Dort soll es erneut zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Reitern, dem Angreifer und seinen Kumpanen gekommen sein. Der Angeklagte, so legt ihm die Anklagebehörde zur Last, soll einen bereits bewusstlos am Boden liegenden Mann noch getreten haben, bevor er vor der eintreffenden Polizei flüchtete. So schilderten es mehrere Reiter.

Weil zwei für die Beweiserhebung wichtige Zeugen nicht erschienen zum Prozess, davon einer unentschuldigt und ergo mit einem Ordnungsgeld in Höhe von 150 Euro belegt, vertagte sich das Gericht. Richterin Rohe will ihn Montag, am 21. September, um 12.45 Uhr fortsetzen.

