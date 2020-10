Burgwedel/Wedemark

Doppelt hält besser – das mag auf viele Situationen im Alltag zutreffen, auf Unfallfluchten aber nicht. Das musste jetzt auch ein 27-jähriger Burgdorfer vor dem Amtsgericht Burgwedel lernen. Trotz teils abenteuerlicher Rechtfertigungen ist er seinen Führerschein nun für neun Monate los – und um 1500 Euro ärmer.

Unfallfahrer rammt Chrysler in Hofeinfahrt: 10.000 Euro Schaden

Amtsrichter Michael Siebrecht war sich nach der Beweisaufnahme sicher, dass der Mann in einer Nacht im Mai dieses Jahres gleich zweimal von einer Unfallstelle in der Wedemark geflohen war. Der 27-Jährige hatte gegen 1 Uhr mit seinem Audi in der Hofeinfahrt eines Wedemärkers wenden wollen und dabei mit ordentlich Schwung einen Chrysler gerammt, der dort stand. An dem Wagen entstand dabei ein Schaden von 10.000 Euro. „Anstatt zu klingeln, sind Sie aber davongefahren“, warf Siebrecht dem Angeklagten vor. Tatsächlich hatte der Mann nach dem Unfall seinen Wagen circa 100 Meter entfernt in einer Seitenstraße abgestellt – außerhalb der Sichtweite vom Unfallort und obwohl in direkter Nähe ausreichend Parkplätze vorhanden gewesen wären. Damit war der Tatbestand der Unfallflucht ein erstes Mal erfüllt.

Unfallfahrer kommt zurück, um sein Kennzeichen einzusammeln

Doch der 27-Jährige bemerkte offenbar, dass er beim Unfall sein vorderes Kennzeichen verloren hatte. Kurzerhand machte er sich zu Fuß auf den Weg zurück zur Unfallstelle und traf dort auf die Besitzer des beschädigten Chryslers. „Ich bin von einem lauten Scheppern wach geworden und habe sofort meinen Vater geweckt“, sagte die 19-jährige Bewohnerin des Hauses als Zeugin vor Gericht aus. Auf dem Hof habe sie dann den Angeklagten gesehen, wie er das Nummernschild und Reste seines Autos einsammelte. Das bestätigte auch ihr Vater. „Ich habe mir den Schaden an meinem Wagen angeguckt und bin dann wieder ins Haus, um die Polizei zu rufen“, sagte der 53-Jährige. Doch genau in diesem Moment flüchtete der Unfallverursacher ein zweites Mal vom Hof. Die zweite Flucht endete schnell, als der 53-Jährige sich in sein zweites Auto setzte und die Verfolgung aufnahm. In der Seitenstraße entdeckte er den 27-Jährigen und rief mit seinem Handy die Polizei.

Angeklagter wollte angeblich nur sein Handy aus dem Auto holen

Doch warum war der Verursacher erneut vom Unfallort verschwunden? „Ich wollte mein Handy holen, das noch im Auto lag, um die Polizei zu rufen“, sagte der Angeklagte. Warum er nicht wenigstens schon einmal seine Personalien hinterlassen hatte und überhaupt abgehauen sei, wenn der Geschädigte doch angekündigt hatte, die Polizei zu rufen – darauf gab es keine Antwort. Stattdessen hatte der Flüchtige, nachdem er in der Seitenstraße entdeckt worden war, selbst den Polizeinotruf gewählt. „Ich wollte den Unfall melden“, betonte er.

Urteil: 1500 Euro Strafe und neun Monate Führerscheinentzug

Das glaubten ihm aber weder Richter noch Staatsanwaltschaft. „Sie haben die Polizei gerufen, weil Sie gesehen haben, dass der andere gerade die Polizei anruft“, betonte Siebrecht. Exakt fünf Sekunden lagen zwischen beiden Anrufen. Die Argumentation des Verteidigers, dass man diese verspätete Unfallmeldung strafmildernd als tätige Reue werten müsse, konnte der Amtsrichter nicht teilen. „Das hat nichts mit tätiger Reue zu tun, wenn Sie erst dann die Polizei rufen, wenn Sie nach zwei Fluchten keine Chance mehr haben, sich der Situation zu entziehen“, sagte Siebrecht.

Hinzu kam, dass der 27-Jährige schon einmal wegen einer Unfallflucht verurteilt worden war. Da half auch kein Brief von seinem Arbeitgeber, dass ein Führerschein Bedingung für eine Übernahme nach der Ausbildung im Januar 2021 sei. 1500 Euro Strafe und neun Monate Sperrfrist für den Führerschein standen am Ende im Urteil. „Das war kein Augenblicksversagen“, sagte der Richter. Wer zweimal von einer Unfallstelle flüchte, dem müsse die Strafe am Ende auch wehtun.

Von Carina Bahl