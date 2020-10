Ausflugstipp für die Herbstferien: Kirchensafari in Uetze

Hänigsen/Obershagen/Altmerdingsen

Wer in den Herbstferien auf der Suche nach nahe gelegenen Ausflugszielen ist, der kann sich in der Gemeinde Uetze auf Kirchensafari begeben. Ausgearbeitet haben die Tour, die zu den drei Gotteshäusern in Hänigsen, Obershagen und Altmerdingsen führt, Ehrenamtliche der örtlichen Kirchengemeinde gemeinsam mit ihrem Pastor. „Die Safari bietet eine kleine Abwechslung zum Alltag – für Kinder und Erwachsene gleichermaßen“, erläutert Pastor Steffen Lahmann.

Die Ziele, die mit dem Fahrrad über gut ausgebaute Wege zu erreichen sind, lassen sich alle an einem Tag ansteuern. Ebenso gut können Familien und Freundesgruppen daraus aber auch mehrere Ausflüge machen. „Ich bin selbst dankbar, wenn ich beim Radfahren mit den Kindern ein Ziel habe“, sagt Lahmann, der Vater von drei Kindern ist. An jedem Ziel gebe es die Möglichkeit, ein Picknick zu machen. Entstanden war die Idee der Safari vor den Sommerferien, als sich abzeichnete, dass wegen der Corona-Pandemie die Gemeinde weder ihr Zeltlager aufbauen noch ihre Kinderbetreuung anbieten konnte.

Unterwegs mit Fahrrad und Smartphone

Und so funktioniert die Kirchensafari: An den Türen der Kapelle in Altmerdingsen, der St.-Petri-Kirche in Hänigsen und der St.-Nicolai-Kirche in Obershagen sind QR-Codes angebracht. Sie lassen sich mit dem Smartphone auslesen. An welcher der drei Stationen die Safari beginnt, ist egal. Unter den QR-Codes sind etwa fünf Minuten lange Videospots auf Youtube hinterlegt, in denen Pastor Lahmann die Zuschauer zu kleinen und größeren Geheimnissen der altehrwürdigen Kirchengebäude mitnimmt. Die QR-Codes werden laut Pastor Ulrich von Barre-Stuckrad mindestens bis zum Ende der Herbstferien aktiv sein.

Pastor enthüllt Geheimnisse der Kirchen

Bei der Safari erfährt man zum Beispiel, auf welchem Weg eine der ältesten Kirchenglocken Niedersachsens einst nach Obershagen kam und warum es im Hänigser Kirchturm eine Sandkiste gibt. Die drei Gotteshäuser der Gemeinde als prägende Elemente der Ortschaften kennen die meisten Anwohner. Doch ihre kleinen Geheimnisse offenbaren die Gebäude von außen nicht, und selbst im Kirchenschiff sind sie meist nicht zu erkennen. St. Petri ist viele Jahrhunderte alt, ihren ältesten Bestandteile sollen aus der Zeit um 1270 stammen. Die Obershagener Kirche St. Nicolai – das aktuelle Gebäude wurde um 1850 erbaut – wird demnächst zu einem Dorftreffpunkt für alle Bürger umgebaut.

