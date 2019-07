Freibäder: Ein Sprung ins kühle Wasser

Im Nordosten der Region Hannover gibt es mehrere Freibäder, die an heißen Sommertagen für eine Abkühlung sorgen. Einige Bäder haben während der Sommerferien länger auf. Eine Übersicht mit allen Öffnungszeiten und Preisen finden Sie hier.

Fliegen wie ein Vogel am Flughafen Hannover

In der Erlebniswelt am Flughafen Hannover in Langenhagen gibt es jetzt einen Virtual-Reality-Simulator. Besucher können mit „Birdly“ durch die Luft fliegen. Der Simulator ist eine von mehreren Attraktionen der Erlebniswelt Hannover Airport. Besucher können unter anderem den Betrieb auf dem Flughafen von der Aussichtsterrasse aus beobachten. In der Ausstellung „Welt der Luftfahrt“ lernen Interessierte alles Wissenswerte rund um das Thema. Unser Redakteur Sebastian Stein hat den VR-Simulator getestet.

40 Fahrgeschäfte stehen im Erse-Park. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)

Besuch des Erse-Parks in Uetze

Der Freizeitpark im Uetzer Ortsteil Abbeile bietet Action für die ganze Familie. Insgesamt warten auf die Besucher 40 Fahrgeschäfte.

Adresse: Abbeile 2, 31311 Uetze

Öffnungszeiten: Der Park hat im Sommer täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 16 Uhr.

Eintrittspreise: Besucher bis zwei Jahre haben freien Eintritt, Kinder von drei bis elf Jahren zahlen 19 Euro, Besucher ab zwölf Jahre 21 Euro.

Das erwartet Sie: Wackelautos, Saurier-Reich, Traktorbahn, Spielplatz, Riesenrad, Parkeisenbahn, Familien-Achterbahn, Hochbahn, große Schiffsschaukel, Wasserrutsche, Wasserrondell, Kanufahrt, Lost World Rafting.

Besuch im Hochseilgarten in Isernhagen

Im Hochseilgarten Pirate Rock in Isernhagen können Besucher hoch hinaus klettern.

Adresse: Landwehrdamm 11, 30916 Isernhagen

Öffnungszeiten: Vom 8. Juni bis 1. September täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die letzte Einweisung beginnt jeweils zwei Stunden vor Schließung.

Eintrittspreise für drei Stunden klettern: Erwachsene 23 Euro, Kinder von acht bis 17 Jahren 20 Euro; ermäßigter Eintritt für Familien mit mindestens drei Personen sowie Gruppen und Studenten.

Von montags bis freitags können Inlinesportler nachmittags im Mellendorfer Eisstadion kostenlos ihre Runden drehen. Quelle: privat

Skaten im Mellendorfer Eisstadion

Im Winter trägt die Eishockey-Mannschaft der Hannover Scorpions im Mellendorfer Eisstadion ihre Heimspiele aus. Im Sommer können Besucher auf der Betonpiste skaten.

Öffnungszeiten (bis zum 29. August): Montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr. Sonnabend und Sonntag kann die Fläche von 9 bis 18 Uhr angemietet werden.

Eintrittspreise: Eine Stunde Inline-Skaten kostet einen Euro; das Mieten der ganzen Fläche kostet pro Stunde 30 Euro.

Die Gemeinde Wedemark hat die Piste montags bis freitags jeweils von 15 bis 18 Uhr angemietet, damit Bürger dort Sport treiben können. In dieser Zeit ist das kostenlos möglich. Das Angebot gilt bis zum 23. August.

Entspannen und genießen auf dem Lehrter Weinfest

Weinliebhaber aufgepasst: Vom 2. bis 4. August steigt auf dem Lehrter Rathausplatz das 33. Weinfest. Verschiedene Winzer bieten ihre edlen Tropfen zum Probieren ein. Auf einem Weinpass können Besucher für Verköstigungen Stempel sammeln und so an einer Verlosung teilnehmen. Los geht es am Freitag um 18 Uhr. Am Sonnabend hat das Fest von 17 bis 23.30 Uhr geöffnet. Am Sonntag sind Verköstigungen von 11 bis 19 Uhr möglich.

Flanieren auf der Weinmeile in Burgwedel

Einen Sommertag mit einem edlen Tropfen ausklingen lassen? Das geht am Freitag und Sonnabend, 26. und 27. Juli, auf der dritten Weinmeile in Großburgwedel. Am Freitag dreht sich von 18 bis 24 Uhr auf der Von-Alten-Straße alles um den Wein – im Abschnitt zwischen Bücherei und dem Geschäft Le Sommelier. Am Sonnabend haben die Stände von 16 bis 24 Uhr geöffnet. Besucher können Wein aus Deutschland und anderen Ländern verkosten und dabei Livemusik hören.

Livemusik beim Kultursommer im Kulturkaffee Rautenkranz hören

Livemusik in den Ferien: Bis zum 8. August treten beim Kultursommer im Kulturkaffee Rautenkranz in Isernhagen F.B. verschiedene Musiker und Bands auf. Für einige Konzerte gibt es noch Karten. Philippe Huguet tritt am Freitag, 19. Juli, um 20 Uhr mit seinem Programm „Guten Abend Monsieur Brel – Eine Hommage zum 90. Geburtstag“ auf. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro und können beim Kulturkaffee unter Telefon (05139) 9789050 oder per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de reserviert werden. An der Abendkasse müssen Zuhörer 25 Euro zahlen. Chillig und mitunter rockig wird es am Freitag, 26. Juli, ab 20 Uhr. Dann ist der gebürtige Neuseeländer Mathew James White zu Gast. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro. Kabarett-Zeit ist am Donnerstag, 8. August, ab 20 Uhr. Das real-fiktive Liebespaar „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ feiert in Isernhagen Premiere mit dem neuen Programm „Gleich knallt’s“. Tickets gibt es im Vorverkauf für 25 Euro. An der Abendkasse kosten die Karten 30 Euro.

Feiern auf dem Langenhagener Stadtfest

Drei Tage feiern in Langenhagen – das ist auf dem Stadtfest vom 26. bis 28. Juli rund um den Marktplatz und das City Center möglich. Die Besucher können sich auf Livemusik, eine Disco und jede Menge Stände freuen. Zudem gibt es mehrere Fahrgeschäfte, einen Kinderflohmarkt und einen Kunsthandwerkermarkt.

Zelten beim dritten Snntg-Festival im Straßenbahnmuseum

Das Snntg-Festival geht in die dritte Runde. Von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juli, wird das Gelände des Hannoverschen Straßenbahn-Museums bei Wehmingen wieder zum Festivalplatz mit Musik, Kunst und Kultur. Das Event beginnt Freitag um 16 Uhr. Bis Sonntag um 20 Uhr gibt es Programm. Die Karten kosten zwischen 19 und 65 Euro inklusive Vorverkaufsgebühr und können im Internet gekauft werden. Eine Abendkasse gibt es nur, wenn noch Tickets verfügbar sind.

Entspannte Stimmung herrscht auf dem Gelände des Fuchsbaufestivals. Tausende besuchten das Fuchsbau-Festival 2017 in Lehrte-Immensen. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Tanzen auf dem Fuchsbau-Festival in Lehrte-Immensen

Nach einer zweijährigen Pause startet das Fuchsbau-Festival vom 9. bis 11. August mit neuen Ideen auf dem Gelände der Alten Ziegelei bei Immensen. Auf dem Programm stehen Kunst, Musik und Diskurs. Es gibt verschiedene Workshops rund um das diesjährige Schwerpunktthema Supermarkt.

Veranstaltungstipps: Das können Sie am Wochenende im Nordosten der Region unternehmen

Wie wird das Wetter?

Das ist die aktuelle Wettervorhersage

Von Julia Gödde-Polley